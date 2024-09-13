月薪28k變82k？工作人士遊學進修，身價大漲不是夢

工作人士透過短期遊學提升語言與職場技能，實現職涯轉型。 圖／EF海外留遊學 提供

在職場工作拚搏多年，你累了嗎？是否想停下腳步，讓自己Reset再出發？在歐美地區廣泛流行的「Gap Year」（空檔年），如今也逐漸在台灣的職場上受到重視。越來越多的人選擇給自己一段較長的假期，以便沉澱、反思、規畫下一步。正如俗話所說，「休息是為了走更長遠的路」，既然在休息過後，仍須回歸職場，該如何運用這段假期，一邊休息一邊培養新技能，以便為未來的職業道路奠定基礎？用短期遊學進修取代單純的旅遊，或許是個不錯的方式！

成人遊學目標明確，收穫比學生更多！

「很多人都以為遊學是學生的專利，其實成人遊學收穫更多。因為社會人士遊學，已經熟悉職場生態，知道自己缺什麼、需要加強什麼，在學習上會更有動力，除了學英文，我還選修了職場技能課程，結業後會有證書，未來找工作更穩妥。」

35歲的Allen，過去在媒體業擔任小主管，有感自己的英文不夠好、職涯升遷遇到瓶頸，原本打算要回校園攻讀EMBA，但EMBA修業時間長、學費也不便宜，對於提升語言能力的效果有限，不如用這筆錢出國短期遊學，畢竟喝過洋墨水的人，在職場上更吃香！Allen決定給自己一年的時間，到加拿大短期遊學，跳脫原本的生活框架，轉換不同的視野。

「感謝失業，讓我從月薪28K變82K！」

28歲的妮娜原本任職於旅行社，月薪28k，疫情期間被裁員，她意外領到了一筆失業補助金，解封後，妮娜利用這筆錢一圓遊學夢，她選擇到自己喜歡的國家日本短期遊學兩個月，了解日本文化，也結交不少當地朋友，回台後她創業經營日本代購，現在每個月平均收入超過82k，妮娜說：「我原本只是想要短期遊學，想去見見世面、把日文練好，沒想到卻因此改變了我的人生！」

社會人士遊學這樣做！語言力與專業力一次提升

在當今競爭激烈的工商業環境中，職場人士面臨的挑戰日益增加。為了突破現有的瓶頸和限制，持續進修及跨領域學習顯得尤為重要。尤其在全球化時代，語言能力成為進入國際市場及外資企業的關鍵技能。專業的遊學顧問指出，社會人士遊學能夠親身體驗海外生活，這不僅能提升個人在職場上的競爭力，還能擴展其國際視野和文化敏感度，並有助於建立廣泛的國際人脈網絡。

職場人士在選擇專業遊學機構時，建議多留意以下3個要點，才能透過這趟學習之旅投資自己的未來，創造最大的效益：

1. 與顧問深入討論，根據自己的興趣和職能發展目標，選修職場技能課程並領取結業證書，讓語言程度和職場核心技能同步提升，會比單純上語言課程，更能替未來職涯加值。

2. 專業經理人可選擇商用語言課程，學習關鍵商業詞彙、掌握撰寫專業信函的技巧，練習如何在商業場合中有效溝通，並且有機會與來自世界各地的專業人士進行交流和合作。

3. 成人遊學時間寶貴，建議選擇能夠提供全面支援和諮詢服務的海外遊學服務公司，協助處理各種大大小小的準備工作，盡可能地減少他鄉生活中的不便，讓學員可以專心學習、盡情享受這趟難得的異國生活體驗。

被工作榨乾精力的你、對前途感到茫然的你、懷抱著遊學夢的你，人生不能重來，但是可以轉彎！透過短期遊學精進專業、自我修練，培養跨文化思維、拓寬專業和社交網路，才是人生與職涯可長可久的致勝之路。

社會人士利用遊學進修，增強國際視野與人脈，為職業生涯創造新機會。 圖／EF海外留遊學 提供

EF Education First作為一家擁有60年國際教育經驗的機構，無論是追求語言提升、體驗不同文化，還是準備海外學習，EF的專業團隊都會提供量身訂製的諮詢和支援。

● 國際學生混合比例高：學生將有機會與來自120多個國家的同學學習和交流，從課程，活動，生活等各方面讓學生互動和交流，鼓勵學生用正在學習的語言建立國際人脈，真正體驗國際化學習環境。

● 全球直營校區和辦事處：EF在全球50多個國家擁有直營校區，確保教育品質和學生體驗。

● 分級分齡教學：根據學生的年齡和語言程度進行分班，確保每位學生的學習都符合自己的需求。

● 豐富的課後活動：從文化參訪到旅遊探索，EF的語言學校舉辦豐富多彩的課後活動，促進學生全方位發展。

● 全面的安全保障：EF提供獨家Erika海外醫療保險，覆蓋全球的每一個城市及EF校區；保險範圍包括疾病，意外，緊急返回，竊盜，航班延誤等，從旅遊不便險到海外醫療，意外提供全面保障，計劃的申請理賠過程，確保學生的安全和健康。

從語言能力評估到全方位的旅行安排，再到EF在地員工的全天候支持，EF為學生提供了一站式的服務，確保學生在遊學和留學期間能夠安心學習、無憂生活。不論你是想要探索英語、法語、德語、日語、韓文還是其他語言，EF都能為你提供一個安全、支持和豐富的學習環境。

聯絡EF社會人士及專業經理人遊學顧問：https://reurl.cc/KldXmm

索取免費海外遊學簡章：https://reurl.cc/VM0m3A