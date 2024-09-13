留學代辦避開4大陷阱！付錢後顧問「已讀不回」，花錢買心酸？

透過海外升學準備課程提升語言與學術能力，為留學夢想做好充分準備。 圖／EF海外留遊學 提供

「你們家孩子畢業後到哪裡留學啊？」出國留學一直是大學生的熱門話題，只是，每個國家的錄取標準、制度、規定都不同，沒有經驗的學生想要爭取理想大學，就技術面來說可能會較吃虧，因此專業的留學代辦公司在市場上始終佔有一席之地，可以減輕學生在留學準備上的負擔，也能增加進入理想大學或科系的機會。然而，坊間遊學代辦 / 留學代辦公司眾多，該如何挑選值得信賴與託付的留學顧問？

留學代辦陷阱多，注意眉角不踩雷

疫後景氣復甦，這使得出國遊學和留學的人數逐年上升。同時，大小型的代辦公司如雨後春筍般湧現，甚至不少旅行業者設立遊學代辦子公司，積極搶佔國際教育市場。對於首次選擇留學的消費者而言，如何評估代辦公司的服務品質是一個重要課題。建議在選擇前可著重考慮以下幾個要點：

1. 留學代辦顧問本身是否具有豐富的留學經驗？

有些小型代辦公司聘請大學生打工擔任顧問，顧問本身沒有留學經驗，無法為客戶量身打造多元實用的方案，只能提供制式銷售話術。

2. 代辦推薦的學校是否以傭金報酬為主要考量？

代辦公司通常都與國外學校合作，介紹學生以收取傭金，若代辦只推銷某幾間學校，要小心這間代辦公司可能是以傭金報酬作為主要考量，所提供的資訊並不全面，而他們推薦的學校也可能會充斥來自台灣的學生，讓學習環境大打折扣。

3. 代辦除了收取代辦費，是否還有其他隱形支出？

有些小型代辦公司採低價促銷，等學生實際去到當地，才會發現多了好多外加費用，像是：宿舍水電費、校外教學費等，建議還是尋找口碑優良信譽佳的代辦公司。

4. 代辦收了錢以後，會不會「已讀不回」？

有些遊學顧問簽約前說得天花亂墜，收錢後立刻劃清界線，建議選擇大型代辦公司，除了有專屬顧問，通常還會有官方聯絡窗口，提供及時、安心的服務。

國際名校跳板！新興「海外升學準備課程」

如果擔心自己語言能力不足、申請不上理想大學，或擔心找代辦公司幫忙，可能會被剝好幾層皮，現在還有另一種全方位的留學準備方案：就是先參加語言學校提供的海外升學準備課程，藉此提升語言能力，並同步接受學術準備、申請流程、文化適應等訓練，結業前由升學總監一對一輔導，申請進入理想大學，大大提高被目標學校錄取的機會。

對於想要出國留學，但不知道該申請哪一間大學，或是擔心自己實力不足、無法駕馭全外語課程的學生來說，海外升學準備課程能夠讓留學之路更順暢，也讓生涯藍圖更清晰。不少留學生體驗後都表示：「與其花錢找代辦，不如把錢花在自己身上，透過升學課程厚植自己的實力，CP值更高！」

無論您是想進入英語系國家還是德國的頂尖學府，EF海外升學準備課程將為您的升學之路提供全方位的支持與指導。EF憑藉60年的國際教育經驗，專注於為每一位學生量身訂製最適合的升學計劃，確保您在申請和學術上都能取得成功。加入EF海外升學準備課程，您不僅能提升語言能力，還能深入了解心儀的學校與科系，為未來的學業與職業生涯做好萬全準備。

選擇可靠的留學服務公司，避免陷入隱形費用和不專業服務的陷阱。 圖／EF海外留遊學 提供

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