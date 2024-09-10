竹苗國中會考改計分方式 竹市教育局解答何為5級7積點

竹苗區國中會考計分制度更改今天終於拍板定案，將在117學年度由現行3級分制改為5級分7積點制加1分扶助弱勢積分，新竹市教育局特別解釋給未來考生何為5級分7積點制，希望目前國小六年級屆時升高中適用新制度的考生都能理解。

新竹市教育局表示，現行竹苗區3級分制僅分為A、B、C等3個級分，未來改為5級分後將細分為A、B++、B+、B、C等5個級分，在級分比較上更為細分，也較能看出差異，不過若是級分都相同，就會進到積點比序，將A++、A+、A、B++、B+、B、C分別對應7到1積點，同時竹苗區採計作文，作文6級分會對應1、0.8、0.6、0.4、0.2、0.1積點，總積點滿點為36積點。

此外，今天由竹苗3縣市共同決議5積分7積點制外，特別增加1分扶助弱勢積分，弱勢積分1分不受積分上限限制，而是額外在總積分上加分，以維護現行制度對於扶助弱勢的保障。偏鄉地區、非山非市地區和經濟弱勢學生扶助加分機制認定則依據教育部認定學校進行。