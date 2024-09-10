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竹苗國中會考改五級分加7積點制 竹市編2600萬推新制

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹苗區國中會考最終決議通過採行「五級分加7積點制」。新竹市教育處表示，明年度預計投入2600萬元，全力配合新制度的推行。圖／報系資料照
竹苗區國中會考最終決議通過採行「五級分加7積點制」。新竹市教育處表示，明年度預計投入2600萬元，全力配合新制度的推行。圖／報系資料照

竹苗區國中會考計分制度更改討論多時，今天竹苗區高級中等學校入學推動工作小組（入推會）進行第4次討論，最終決議通過採行「五級分加7積點制」。新竹市教育處長林立生也表示，因應會考制度變革，市府超前部署，已經做好充足準備，明年度預計投入2600萬元，全力配合新制度的推行。

林立生指出，因應會考制度變革，市府明年度預計投入2600萬元，預先請各校準備多元化的適性入學輔導機制，積極協助學生適應免試入學積分制度的變革，確保竹市學生能在公平競爭的環境中充分發揮潛力，市府將持續關注新制度的執行情況，與學校、家長及社會各界共同努力，讓竹市學生都能「選其所適、愛其所選」，進入心中理想的學校就讀。

新竹市教育處表示，將於明年辦理首屆「竹塹好學、適性樂學課程博覽會」計畫，並提供學生及家長全面的教育資訊與趨勢分析，協助做出最適合學生的教育選擇。

新竹市教育處說明，竹市113學年度至115學年度期間，有3所市立高中將增設14個班級，已向中央爭取26億元經費；113學年已投入1360萬元，用於高中增設班級所需的硬體設備，滿足學子就近入學的需求，落實「竹塹好學－幸福進行市」的教育願景。期望此改制能提升高中入學成績的鑑別度，為每位竹市學子創造更公平的競爭環境，並奠定未來發展的基礎。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府團隊積極落實市長高虹安「新竹好學」教育願景，從去年起便積極與家長、教師團體溝通，聽取有關會考制度的相關建議。竹市原提案「七級分制」，為更符合課綱精神及兼顧竹苗區作為共同考區的整體性及長遠發展，並經多方討論及尊重入推會決議下，接受「五級分制+7級積點」的調整。

新竹 會考 願景

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