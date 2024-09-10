台南敬師禮金低 教產批照顧老師吊車尾…教局：明年提高金額

教師節快到，台南市教育產業工會為老師抱不平，今指南市教師節敬師禮金遠低於他縣市，兼任行政人員未休假加班費天數遠低於其他5都 ，全國倒數第2；教師健檢補助方式1市2制，造成行政與教師間無形的「對立」，全面落實2年1檢，不應讓教師有差別待遇。

教育局表示，南市自2011年起比有的縣市更早發放教師節敬師禮金，而發放對象也不斷擴增，至今年已擴及公私立高中以下學校及教保服務機構編制內教職員工及代理教師，另明年度預算通過後也會再提高金額。

教育局說，114學年度將再調高為14日，由於未休假加班費日數調整，除需考慮財政狀況外，也希望多鼓勵所屬教育人員休假，以維護工作、家庭及身心健康的平衡。健檢項目的整體市價已超過7000元，不僅CP值超高，且主動巡迴各校的健檢服務，更能妥善照顧好老師的健康，2022年實際受惠人數7380人，比率96％，南市的用心規畫不應被忽略而是肯定。

台南教產表示，教師節是尊師重道、表彰教師無私奉獻的節日，但南市的教師卻面對著令人不解的現實，敬師禮金僅330元，低於其他五都；這筆象徵性的敬師禮金，對教師來說不僅是一筆金額，更是教師工作被肯定的具體表現，當各縣市都能夠表達對教師的感謝時，南市卻選擇繼續漠視，這無疑是在減損教師對地方政府的信任感。

教師不僅要擔負教育孩子的重責大任，許多人還要額外兼任行政工作，犧牲休息時間來處理繁忙的校務，但教師兼任行政人員未休假加班費「天數上限」13天，仍遠低於其他縣市的20天，雖然日前市政府已行文各校宣佈「114學年度」將調高至14天，但詢問許多行政人員和老師，僅調高1天並無法解決行政荒的問題，更無法真正激勵教師願意擔任行政工作。

另，他縣市早已全面落實教育部規定的每2年1次4500元教師健檢補助，但南市府遲遲未能完全跟進這項政策，目前做法是，年滿40歲以上的教師必須要兼任行政職務，才能給予2年1次，金額4500元的健檢補助；未兼任行政職務教師則是另規定每3年1次由市府簽約的醫療院所，以醫療巡迴車到校健檢，但也形成一市二制，明成行政與教師間無形的「對立」，莫非兼任行政人員的健康比一般教師更重要嗎？保障教師的健康不僅是對他們個人的關懷，更是對學校和學生的長遠投資，若無法看見這一點，南市的教育質量恐將受到影響。

台南教產呼籲，應立即調整敬師禮金金額、調高兼任行政人員的未休假加班費日數至20天，全面落實每2年一次4500元的教師健檢，確保每位教師的健康能得到保障。