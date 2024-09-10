六都僅台南未補助一般教師健檢 教團：健康保障應到位

六都僅台南市政府沒有提供一般教師健康檢查補助，對此，全教產今日召開記者會發聲，要求「醫師治國」的同時要有一致的健康保障。相關團體也指出，職業安全衛生法規定雇主有提供健檢的必要，南市府可說是長期違法，應依法編足預算，讓所有教師享有健檢補助。

全教產理事長林碩杰在記者會上指出，六都僅南市府沒有補助一般教師健康檢查。依照「台南市政府及所屬機關學校公務人員健康檢查補助原則」，各級學校校長及專設幼兒園園長，每年補助一次健康檢查，每次最高一萬元；各級學校公務人員每2年補助一次4500元。教師的部分，台南市政府111年發函，補助40歲以上「兼任行政職務」的教師健康檢查補助，每2年最高4500元。

林碩杰表示，台南市教師多年來忿忿不平，其他縣市的老師都有這項補助，唯獨台南市沒有，只有學校的校長、主任、組長等行政人員有補助，且一旦離開行政職務就沒有補助。他呼籲醫師治國的時代，對公教人員健康保障要有一致條件，非兼行政的老師該有的福利也應到位。

消防員工作權益促進會顧問朱智宇指出，「一校兩制」、差別待遇的職安保障是帶頭做最壞示範，依照職業安全衛生法第20條，雇主有向勞工提供健檢的必要，且教師也是適用職安法。因此，南市府可說處於長期違法，因為其法源僅是該縣市「健康檢查補助原則」，位階低於職安法。應依法編足預算，讓所有台南市教師享有健檢補助，以及立即修正補助原則。

包括六都在內，其他有健檢補助的縣市，補助方式多數為40歲以上教師每2年4500元，新北市教育產業工會理事長吳添寶指出，在教師高齡化的情況下，健康檢查非常重要，但政府不僅沒到位，補助也不足，健檢3000元到2萬元都可以做，應增加補助、讓老師可以支應完整、精緻的健檢。