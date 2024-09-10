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幼兒園議題融入課程 新增性別平等教育

中央社／ 記者陳至中台北10日電

教育部今天表示，113學年度起「教保服務機構辦理議題融入教保活動課程」，除原有的安全教育、生命教育等外，新增性別平等教育議題，鼓勵幼兒園設計適齡的教學活動。

教育部今天發布新聞稿，「教保服務機構辦理議題融入教保活動課程」從111學年度起推動，申請機構數從70間成長為115間。

這項計畫以統整、不分科的方式，鼓勵幼兒園設計有趣的活動課程，融入重要的議題。例如基隆市復興國小附幼，就讓幼童在與小動物的互動中，建立愛護動物、尊重生命的觀念。

台東縣太麻里鄉立幼兒園也推出「犬心犬意」主題課程，邀請馴犬師及自閉症工作犬（治療犬）與幼童互動，讓幼兒親身接觸，體會不一樣的生命價值。

113學年度新增性別平等教育議題，教育部表示，希望教保服務機構設計符合幼兒年齡及生活經驗的教學活動，提供幼兒多元學習機會、提升教保活動課程品質。

根據全國教保資訊網提供的教學示例，2到3歲的幼童可以教導覺察自己身體部位、功能與特徵，進而認識自己的性別。另外，保護自己的隱私部位、尊重他人身體、辨別危險等，也是性別平等教育中的一環。

年齡更大一些的幼童，則可進一步引導覺察不同性別的人，都可以做各種家務分工，可以有多元的職業和角色活動等。教學示例提醒幼兒園慎選教材，避免內容涉及性別刻板印象；環境布置也要留意，例如要避免男生用品都以藍色、綠色標誌，女生則都採粉色系。

幼兒園 性別

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