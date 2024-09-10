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全教產批南市教師健檢沒到位 教局反指與事實不符、欠公道

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
全國教育產業總工會上午在立法院舉行「健檢補助沒到位 府城教師卡細漢」記者會。記者曾吉松／攝影
全國教育產業總工會上午在立法院舉行「健檢補助沒到位 府城教師卡細漢」記者會。記者曾吉松／攝影

全教產今指南市的教師健檢補助沒到位，質疑老師「卡細漢」，台南教育局表示，檢查項目的市價超過7000元，不僅CP值高，且主動巡迴各校提供貼心的健檢服務，更能妥善照顧好老師的健康，說南市補助沒到位，不僅與事實不符，也欠公道。

全教產指台北、新北、桃園、台中、高雄、新竹縣市、苗栗、彰化、雲林、嘉義縣市、屏東、花蓮、宜蘭、南投、及國立高中等以下學校的40歲以上一般教師，每2年均有助一次健康檢查費4500元，基隆市5000元，但六都中，僅南市健檢補助沒到位。 

南市教育局表示，南市採統一招標辦理健檢，檢查項目依國健署定期全民健檢、職安巡迴健檢項目及教師現場需求規畫，得標醫院除須提供教師基本公教健檢項目外，還贈送腦中風頸動脈超音波檢查、癌症標記檢查(攝護腺癌篩檢、卵巢癌篩檢、肺癌篩檢)、HbA1C糖尿病高危篩檢、橈骨超音波骨質密度檢查等多項超值項目，整體健檢市價高於7000元，遠比補助教師自行前往醫院檢查的項目多，價值也更高，可獲得的健康保障絕對不輸其他縣市。 

另，為提供城鄉不同區域教師相同品質的服務，特別規畫統一招標後由得標醫院採取「巡迴到校健檢服務模式」，不僅可發揮規模經濟效益，也等同將醫院的健檢資源直接送到學校，讓教師可免於交通奔波、省去課務自理、或忘記申請健檢而錯失自身權益問題，能更貼心地落實照顧好教師的健康。 

教育局指全教產在全然不了解下，就貿然指責補助沒到位，不僅與事實不符，也欠公道。南市對40歲以上未兼行政教師每3年1次健檢是依職業安全衛生法規定辦理，而健檢費用補助則依「中央機關員工一般健康檢查補助基準表」的附則規定，由地方政府自行規畫辦理。統計2022年實際接受健檢人數7380人，占符合健檢資格教師96％，可見南市的做法完全符合當初採統一招標並巡迴各校健檢，以提供教師高CP值且近便服務的規畫目標，不應被忽略而是肯定。

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