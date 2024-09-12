海外遊學Homestay接待家庭大不同！如何更快融入適應新生活？

學生在寄宿家庭中適應新生活，融入當地文化，體驗異國風情。 圖／EF海外留遊學 提供

送孩子出國遊學，除了要慎選語言學校，另外一個考量點，就是住宿環境。對於國際學生來說，Host Family「接待家庭」是一個快速侵入到當地文化和語言環境中的好機會，可以藉此更近距離、完整感受當地人的生活。 遇到友善、投緣的接待家庭，可以創造一輩子難忘的溫馨回憶，然而，若遇到招待不週或合不來的寄宿家庭，該如何見招拆招？

接待家庭適應不良，是上天給的磨練？

台灣每年暑假就有許多父母將孩子送出國遊學，日前新聞報導，有準大學生到英國遊學，發現Homestay的寄宿家庭伙食差、居住環境不佳，而且還有多個年幼的孩子，和代辦中心反應後卻得不到改善，也沒辦法轉宿其他寄宿家庭，最後該名遊學生逃也似的回到台灣。

類似這樣的事件時有所聞，究竟是台灣孩子太驕縱、有公主少爺病？還是遊學代辦單位沒有善盡把關責任，嚴格篩選適合的接待家庭，當孩子在國外適應不良，打電話回家訴苦時，家長該鼓勵他把困境是為上天給的磨練，吃苦當吃補？還是立刻出動救援、讓孩子盡快脫離苦海？

了解接待家庭「潛規則」，適時溝通與求助

EF國際文教機構資深遊學顧問表示，不同地區的文化差異顯著，因此國際學生在寄宿家庭中生活時，應特別注意以下幾點。這樣不僅能更快適應新環境，還能促進與接待家庭成員之間的和諧相處：

1.充分溝通，由專業顧問媒合適合的家庭

出發前先與留/遊學機構充分溝通，針對過敏食物、居住喜好、個人衛生習慣等，善盡告知義務，讓顧問為你媒合適合的接待家庭，較能避免許多不適應的狀況。

2.事先了解規矩，尊重寄宿家庭的文化

初到寄宿家庭時，建議盡快熟悉居住環境，弄清楚哪裡是自己可以使用的公共區域？哪裡是不可進入的私人領域？對於接待家庭的作息和生活常規，也要給予尊重，畢竟入住寄宿家庭，有部分就是為了要體驗當地不同的文化，並且培養開放和靈活的態度。尤其自行外出時，最好要事先告知幾點回家，如果可能較晚回家，也要提早告知，以免Home爸Home媽擔心。

3.走出房間，多與人溝通互動

在西方許多國家，家事須由每位家庭成員一起分擔，因此無論Home媽有多親切，千萬別把她真的當成你媽，把家事通通丟給她。吃飯前幫忙擺碗筷、整理自己的房間、主動幫忙倒垃圾，都可以讓你更快和新家人打成一片。平時沒事別待在房間，多到廚房、客廳和家人練習日常對話，絕對會讓你的語言能力大增！

4.碰到問題，及時反應求助

為了出國遊學/留學，你已經付出很多代價，千萬別讓少數不合格的寄宿家庭為遊學和留學夢留下一層陰影！倘若遇到一些不合理的待遇，可以先嘗試溝通，若仍不見改善，請務必向學校或機構反應，不要強忍。

顧問指出，EF國際文教機構累積多年國際教育經驗，合作的寄宿家庭除了須以當地語言為母語，家庭的成員、工作和背景也都經過嚴格篩選，並按照學生的喜好和需求來媒合，入住後萬一有任何狀況，一通電話即可向機構反應，讓學生在外多一分照料、少一分負擔，為海外求學生涯留下珍貴難忘的回憶。

國際學生透過接待家庭體驗當地生活，學習尊重和溝通，快速適應環境。 圖／EF海外留遊學 提供

EF Education First作為一家擁有60年國際教育經驗的機構，無論是追求語言提升、體驗不同文化，還是準備海外學習，EF的專業團隊都會提供量身訂製的諮詢和支援。

● 全球直營校區和辦事處：EF在全球50多個國家擁有直營校區，確保教育品質和學生體驗。

● 全面的安全保障：EF提供獨家Erika海外醫療保險，覆蓋全球的每一個城市及EF校區；保險範圍包括疾病，意外，緊急返回，竊盜，航班延誤等，從旅遊不便險到海外醫療，意外提供全面保障，計劃的申請理賠過程，確保學生的安全和健康。

● 國際學生混合比例高：學生將有機會與來自120多個國家的同學學習和交流，從課程，活動，生活等各方面讓學生互動和交流，鼓勵學生用正在學習的語言建立國際人脈，真正體驗國際化學習環境。

● 分級分齡教學：根據學生的年齡和語言程度進行分班，確保每位學生的學習都符合自己的需求。

● 豐富的課後活動：從文化參訪到旅遊探索，EF的語言學校舉辦豐富多彩的課後活動，促進學生全方位發展。

從語言能力評估到全方位的旅行安排，再到EF在地員工的全天候支持，EF為學生提供了一站式的服務，確保學生在留學或遊學期間能夠安心學習、無憂生活。不論你是想要探索英語、法語、德語、日語、韓文還是其他語言，EF都能為你提供一個安全、全面和豐富的學習環境。

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