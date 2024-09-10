青少年生涯探索號開多元課程 助迷途者尋人生方向

教育部青年署推動「青少年生涯探索號計畫」，透過多元化課程與活動，引導15至18歲未升學未就業的青少年逐步找到人生方向，進而重回校園或進入職場。

教育部青年發展署今天新聞稿指出，青年署針對15至18歲未升學未就業青少年辦理「青少年生涯探索號計畫」，自106年起與地方政府合作，透過個別諮詢、團體輔導、生涯探索課程或活動、工作體驗等，協助生涯未定向的青少年認識自己、肯定自己，進而願意重回校園或進入職場就業。

為鼓勵公私協力、提升計畫效能，教育部自112年起額外提供經費，鼓勵縣市與民間團體合作，規劃多元活潑、彈性的生涯探索課程，提供在地青少年立即性、便利性及多元的生涯發展方向。

例如屏東縣政府以「屏東少年夢想打鐵」為核心，結合社團法人屏東縣青少年夢想聯盟及逆風劇團，透過自我認同、價值提升等團體活動，並辦理烘焙培訓及考照等課程，協助青少年培養自信心、找尋自我夢想、釐清生涯方向。

參加計畫的學員小程（化名）因對高中學業感到疲乏，且與家人溝通不善，不願繼續就學，在學校輔導老師推薦下，參加青少年生涯探索號計畫；透過輔導員與家長溝通，介紹計畫對小程未來規劃與發展的可能性，並取得家長同意。

在參與生涯探索課程過程中，輔導員引導小程思考和體驗，學會溝通和面對建議，並在烘焙等術科訓練中找到成就感，還考取證照；小程在訓練期間展現領導特質，更被邀請擔任成果展的導覽解說員，課程結束後，小程也重回校園學習。

青年署表示，將持續與地方政府攜手辦理青少年生涯探索號計畫，協助地方政府整合資源，透過計畫輔導員的支持與陪伴，以及多元化課程與活動，引導尚無定向的青少年，能逐步找到生涯的方向及目標。