出國遊學留學期間生病了、台灣健保可理賠？海外醫療保險怎麼保最划算？

遊學留學期間生病，如何選擇最適合的海外醫療保險，減少醫療費用負擔。 圖／EF海外留遊學 提供

人在國外，最怕遇到生病，尤其出國讀書，打工渡假或是短期遊學，可能有一年半載都會待在海外，因此突發事件的風險無法避免。假如生病了，國外不像台灣有非常友善的健保，醫療費用通常都非常高昂。尤其是不幸遭遇意外，需要手術或住院，費用更是「貴鬆鬆」。因此，在預備飛出去當國際學生之前，事先把醫療保險「傳遍遍」，才能確保自己無需擔心潛在的醫療費用。

有旅平險還不夠嗎？為什麼還要有遊學留學保險？

旅平險的保障期間通常只有180天，如果要待在國外比較久，像是出國留學、打工渡假，建議還是要選擇有效期較長的海外保險 / 留學保險 / 遊學保險，才能擁有滴水不露、完整的保障。此外，遊學留學保險通常也有涵蓋留學期間打工、實習、兼職工作意外受傷衍生出來的醫療費用，而旅平險並沒有包括這部分。

簡單分析，遊學留學保險包含以下項目：

在國外就醫，台灣健保也有給付？

挑選海外保險「眉角」多，保險公司提供的方案和保額五花八門，究竟該如何選擇？除了衡量當地醫療收費標準、保費負擔，很多人都不知道，在國內投保的意外險和醫療險，也能提供部分海外保障，若出國期間持續繳納台灣的健保費用，在海外緊急就醫，也能申請國民健保核退給付，建議在選擇保險方案時務必多方評估、一併考量，才能把每一分錢都花在刀口上。

美國、英國、日本大不同！出國讀書保險要注意什麼？

需要特別留意的是，不同的海外學校對國際學生保險的要求各不相同。有些學校會指定必須購買的保險，而另一些則要求學生在抵達時必須已經準備好保險。例如，在日本，規定居住超過三個月的外國人必須參加國民健康保險；而在英國，學生則可以申請享受免費的NHS醫療服務或獲得補助津貼。至於美國，部分學校與特定保險公司合作，會將保險費用計入學雜費中，並要求學生一併繳納。不過，這類保險的涵蓋期間通常僅限於「在學期間」，因此在開學前和學期結束後可能會出現保障空窗期。因此，建議學生在出發前主動向學校確認其保險政策，了解具體的保障範圍及理賠流程。如果計劃在國外的停留時間超過一年，更應深入研究保險公司的續保選項，以確保自己在遊學留學期間能夠做好充分的保障準備。

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除了海外醫療保險，在海外時需要的保障還有：旅遊不便險、現金竊盜理賠等，都是重要的考量。另外，若在國外發生交通意外或不慎損壞他人的財物，擁有個人責任險則可以作為安全保障。此外，若因突發情況無法繼續進修，可能會導致學費被沒收，這時一些保險公司也提供學業中斷保障的服務。然而，大多數遊學留學保險的保障範圍通常僅限於遊學留學國家，假如學生在假期前往其他國家旅遊時若遇到意外事件，如何透過保險轉嫁風險？這一點也需要事先規劃。

遊學留學是孩子脫離家長保護、學習承擔風險、「轉大人」的好機會，擁有完整的保險規劃，更能讓家長安心放手，建議向專業遊學留學機構諮詢，選擇針對遊學和留學的客製化保險方案，確讓保障範圍涵蓋全球每一個城市，無論學生在海外生病，財物失竊或損壞他人的財產，只需打一通電話就可以得到幫助，從旅遊不便險到海外醫療皆包含在內，讓國際學生遇到任何意外狀況，都能處變不驚、從容應對。

學生在國外就醫，選擇涵蓋廣泛的保險方案，確保在學期間和旅遊的全程保障。 圖／EF海外留遊學 提供

EF Education First作為一家擁有60年國際教育經驗的機構，無論是追求語言提升、體驗不同文化，還是準備海外學習，EF的專業團隊都會提供量身訂製的諮詢和支援。

● 全面的安全保障：EF提供獨家Erika海外醫療保險，覆蓋全球的每一個城市及EF校區；保險範圍包括疾病，意外，緊急返回，竊盜，航班延誤等，從旅遊不便險到海外醫療，意外提供全面保障，計劃的申請理賠過程，確保學生的安全和健康。

● 國際學生混合比例高：學生將有機會與來自120多個國家的同學學習和交流，從課程，活動，生活等各方面讓學生互動和交流，鼓勵學生用正在學習的語言建立國際人脈，真正體驗國際化學習環境。

● 全球直營校區和辦事處：EF在全球50多個國家擁有直營校區，確保教育品質和學生體驗。

● 分級分齡教學：根據學生的年齡和語言程度進行分班，確保每位學生的學習都符合自己的需求。

● 豐富的課後活動：從文化參訪到旅遊探索，EF的語言學校舉辦豐富多彩的課後活動，促進學生全方位發展。

從語言能力評估到全方位的旅行安排，再到EF在地員工的全天候支持，EF為學生提供了一站式的服務，確保學生在遊學和留學期間能夠安心學習、無憂生活。不論你是想要探索英語、法語、德語、日語、韓文還是其他語言，EF都能為你提供一個安全、支持和豐富的學習環境。

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