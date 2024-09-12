遊學團同學9成會說中文？海外遊學怎麽安排，才能真正跨出舒適圈？

學生在英國語言學校上課，班上9成同學都會說中文。 圖／EF海外留遊學 提供

出國旅行處處遇華人不稀奇，但若花大錢赴海外遊學，到了語言學校卻發現同學都講中文，「是在哈囉？」近期有大學生在社群PO文，自己打工存錢出國短期遊學，沒想到飛了十幾個小時去到英國遊學，卻發現班上有9成同學都是會說中文的「龍的傳人」，他大嘆：「做夢也沒想過遊學竟會遇到這樣的景象！」

3招闖天下！海外遊學提升外語能力這樣做

即使已經身處國外遊學，仍然可能在各處遇到華人，這樣的情況不僅可能降低自己用英語交流的意願，還會不可避免地面對敏感的兩岸議題。海外遊學的費用相當可觀，且這樣長達數週的學習經歷更有可能是終身難得的一次機會。因此，如何規劃一段真正能夠拓寬國際視野的語言與文化之旅就顯得尤為重要。專業的遊學顧問建議可以考慮以下三點：

1. 挑選在華人圈中聲量較低的遊學地區。

若真的不想遇到黑壓壓的一片華人，建議選擇在華人圈比較不熱門的國家和城市海外遊學，像是美國的波士頓、英國的蘇格蘭、歐洲法國或德國、西澳柏斯等，較不容易出現華人一窩蜂去遊學的狀況。

2. 選擇在全球都有據點、學生來源多元的遊學機構。

有些遊學機構規模較小，以招募亞洲遊學團為大宗，建議選擇於世界各地皆有招生處的遊學機構，同學的組成才會較多元。

3. 遇到華人也堅持用外語溝通。

在外地看到熟悉的黃皮膚，能夠用熟悉的中文自由交流自是令人愉快，然而這樣的情況往往會造成小圈子的形成，讓其他國籍和種族的同學難以融入。除了私下的交往之外，建議只要有不會說中文的同學在場，就應該全面使用外語進行溝通。這樣不僅能夠促進交流，還能幫助大家走出舒適圈，實現真正的遊學目的。

海外遊學除了學語言，還有其他附加價值

EF國際文教機構資深遊學顧問表示，聯合國近年不斷呼籲「文化多樣性是世界的財富」，未來人才除了需要具備專業能力，還要有文化包容力，能夠放下歧視的眼光，尊重不同文化，如此才能促進全球永續發展、共好共榮。而短期遊學除了提升語言能力，更是增廣見聞、結交異文化朋友的好機會，藉由認識不同國家的同學，包容不同的口音和生活習慣，自然地敞開心胸、彼此接納，這是在原本生活中很難擁有的體驗。「遊學團很多學生都會反應，這趟遊學改變了他的人生，因為短期遊學最大的收穫，就是交到來自世界各地的朋友，帶回一顆寬容、溫暖的big heart。」

出國遊學卻發現同學大多講中文，如何選擇遊學地點才能跨出舒適圈？ 圖／EF海外留遊學 提供

EF Education First作為一家擁有60年國際教育經驗的機構，無論是追求語言提升、體驗不同文化培養國際觀，還是準備海外學習，EF遊學的專業團隊都會提供量身訂製的諮詢和支援。

● 國際學生混合比例高：學生將有機會與來自120多個國家的同學學習和交流，從課程，活動，生活等各方面讓學生互動和交流，鼓勵學生用正在學習的語言建立國際人脈，真正體驗國際化學習環境。

● 全面的安全保障：EF提供獨家Erika海外醫療保險，並有隨團老師全程陪同，確保學生的安全和健康。

● 全球直營校區和辦事處：EF在全球50多個國家擁有直營校區，確保教育品質和學生體驗。

● 分級分齡教學：根據學生的年齡和語言程度進行分班，確保每位學生的學習都符合自己的需求。

● 豐富的課後活動：從文化參訪到旅遊探索，EF的語言學校舉辦豐富多彩的課後活動，促進學生全方位發展。

從語言能力評估到全方位的旅行安排，再到EF在地員工的全天候支持，EF為學生提供了一站式的服務，確保學生在遊學期間能夠安心學習、無憂生活。不論你是想要探索英語、法語、德語、日語、韓文還是其他語言，EF都能為你提供一個安全、全面和豐富的學習環境。

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