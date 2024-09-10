大學短報缺額 教長：真理、佛光累犯

文化、真理、佛光、大葉四所私立大專校院，日前遭爆沒有如實提報回流招生名額，缺額假帳引發各界議論；教育部昨天已收到四校的檢討報告，教育部長鄭英耀昨表示，真理大學、佛光大學是累犯，會依照情節上的輕重減扣名額及獎補助款，文化大學、大葉大學第一次違反規定，從寬處理。

文化大學校長王子奇昨也發出校內公開信向全校教職員說明，他說，本次招生名額未全回流一事，學校是參酌其他學校的招生數據以及作法，誤以為是主管機關給予的彈性空間。去年八月，文化大學「全國分發缺額數最高」的假象，造成招生宣傳時莫大的困擾，在不影響學生權益的前提下，今年學校作出不全數回流的決定，僅是希望避免在分發放榜當天受到影響。

王子奇表示，他在第一時間即向董事長與董事陳報並自請處分，在行政會議座談會與教育部到校訪視時，均自承疏失並公開道歉。無論動機為何，未依法、依規辦理是事實，他已於臨時董事會議中表達將負起所有行政責任，所有處置措施都將坦然接受，絕無異議。

文化、真理、佛光、大葉大學等四校今年未如實提報回流招生名額，遭校內職員質疑是「美化分科放榜的缺額率」，缺額假帳更遭外界議論做了教育最壞的榜樣。鄭英耀昨接受媒體聯訪時指出，真理大學、佛光大學都不是第一次，是累犯，將會有相對大的懲處；文化大學、大葉大學算是第一次，情節比較輕微，有些校長因人事更換不熟悉法令，第一次違反規定從寬處理。

鄭英耀說，無論是累犯或者初犯，教育部本來就規定招生名額未滿七成要扣減名額、補助款，短報缺額也會依照情節上的輕重減扣名額、獎補助款。至於董事會是否受罰，鄭英耀表示，校長是校務治理的主要負責人，會進一步了解校長是否向董事會報告、董事會是否了解短報缺額的狀況。

佛光大學校長何卓飛已向董事會請辭，真理大學校長陳奇銘則於八月底遭真理大學董事會解聘。教育部表示，已收到四校檢討報告，將依各校違規情節輕重情形，作為調減一一四學年度招生名額總量、扣減相關獎補助經費及懲處相關人員的參據。