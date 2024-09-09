《穿越 時空的愛情觀：1980年代毛筆情書個展》開幕式 眾多學者談起愛情往事

九月九號上午11點 政大的《穿越 時空的愛情觀：1980年代毛筆情書個展》開幕式中吸引了近百位慕名而來的來賓參觀展覽，並且由前台大副校長暨前監察委員包宗和教授致詞。談起策展人陳膺宇先生在建中時候投筆從戎的往事。

台師大吳武典教授以40年前寫的情書中表達純真的愛情，並呼籲現代年輕世代不要侷限在網路世界，更要以實際行動來追求愛情。

中研院吳玉山院士更以當年政大東亞所同學身分談起當時綽號少校的陳老師，如何率領眾人為所慶籌備的領導風範，令人印象深刻。同時，吳院士也分享到陪伴同樣身陷帕金森之苦的友人經歷，令人為之動容。

接著是政大現任教務長林啟屏教授為本場展覽帶來祝福，並希望傳達百年前後政大創校中，許多年輕人在此相識相愛的美麗故事。

再來則是前台北大學陳金貴教授以陳老師的舊識身分，談起當年為陳老師的求愛之路把脈。

前台師大張雪梅教授談起陳老師當年到她家，賴著不走，尋求指點愛情迷津，但最初不被看好的往事。

新北市七張禮拜堂周獻堂牧師以聖經中的愛，見證陳老師在生命追求與身體復健中的努力；並告訴與會來賓用愛來經營婚姻、家庭與人生。

最後是交大校友蔡宇婕小姐提到選修陳老師開設的模擬約會課程對她個人在交友上的重大影響。

本次開幕式最後以拉開4.5公尺長的毛筆宣紙情書的大合照作為本次展覽的序幕。明天（9/10）週二下午 12:00-15:00將有一場精彩的跨世代愛情三部曲主題分享，免費入場，歡迎各界蒞臨參與。