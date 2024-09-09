快訊

PLG球星周儀翔酒駕直言「我拒酒測」 車上呂政儒無法連坐罰

獨／彭振聲妻女悄現身北所外 委由律師送5、6個大藥包

8分鐘灌1公升烈酒…25歲工程師廁所猝死 醫詳解恐怖死因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北8年培育金工師 國際珠寶金工賽總獎金上看20萬

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局109學年度推出八年一貫金工設計師人才培育，從國九生1年職業試探、高中3年專精，大學4年深化。圖／新北教育局提供
新北教育局109學年度推出八年一貫金工設計師人才培育，從國九生1年職業試探、高中3年專精，大學4年深化。圖／新北教育局提供

金工師傅重技術、從業者呈現高齡化，珠寶金飾業者恐陷入有訂單也無人做的困境。新北教育局109學年度推出八年一貫金工設計師人才培育，從國九生1年職業試探、高中3年專精，大學4年深化。今年與東龍珠公司辦國際珠寶精品金工競賽，邀請國高中職及大專院校學生報名，提供總獎金20萬。

新北教育局說，珠寶金銀細工職種是全國技能競賽項目之一，新北與東龍珠合作，讓資深業師進校傳道授業。技職科長江彥廷表示，珠寶金飾多為客製化商品，師傅技術吃重，但從業者多已高齡化，金飾業者憂恐陷有訂單也無人做窘境，因此109學年推出八年一貫珠寶金工班，每年約有20位金工組技高畢業生，盼未來大學畢業即就業。

東龍珠公司執行長張芳榮說，金工最有「錢」景，且專業和創意不會被AI取代，透過業師傳承師徒制與新北市合作辦理金工技能課程培訓及國際競賽交流，縮短學用落差，培育更多的珠寶師，促進國家珠寶產業發展及國際競爭力。

此次競賽由鶯歌工商、景文科大與東龍珠合作，主題為宇宙。以宇宙為內涵，適切運用寶石特性，以人為本，創作出獨一無二的珠寶作品。競賽分為兩大組，一為精品工藝組，考驗考驗學生對「鋸、磨、鍛、焊、鑲、拋」的金工技能；二為手繪/3D繪圖組，邀請參賽國內外學生發揮創意，以金工為基礎發想更多元、更具突破性的設計。

景文科技大學陳玥臻分享，國小畢業後就沒有再接觸手作，但對學習也沒什麼特殊興趣，後來才發現自己最喜歡的是藝術設計，剛開始會很害怕自己做不好，覺得自己沒有創意，很慶幸在自己迷茫的時候，媽媽總是會無條件的支持，讓自己可以更有動力在藝術創作這條道路上前進。

新北教育局109學年度推出八年一貫金工設計師人才培育，從國九生1年職業試探、高中3年專精，大學4年深化。圖／新北教育局提供
新北教育局109學年度推出八年一貫金工設計師人才培育，從國九生1年職業試探、高中3年專精，大學4年深化。圖／新北教育局提供

珠寶 設計師

延伸閱讀

新北毒鴛鴦租房開毒趴 海山警攻堅逮人扣毒畫面曝光

新北將設大型重機專用車格 7路段9月中旬試辦！

全支付優惠再擴大 三商巧福、拿坡里狂省10% 開學季新北繳學費享3.5%回饋

太糗！粉絲狂罵「趙露思妝容太醜像生病」　化妝師身分揭曉...風向全變了

相關新聞

新北8年培育金工師 國際珠寶金工賽總獎金上看20萬

金工師傅重技術、從業者呈現高齡化，珠寶金飾業者恐陷入有訂單也無人做的困境。新北教育局109學年度推出八年一貫金工設計師人...

校長也要學AI 加強數位教學效率

「教育部長鄭英耀是什麼樣的人？」教育部長鄭英耀曾如此問ChatGPT 3.0，他盼望各位校長透過數位教學指引，帶領學校師生數位轉型、適應AI浪潮！他9日出席「中小學校長數位學習領導指引宣導工作坊」時提到，ChatGPT在翻譯、文言文化論述都相當快速，生成式AI會對學習方式帶來很大改變。

國教院介紹AI指引 家長、學生數位同學習

「校長也可透過數位指引，強化教師與家長在數位教學的溝通！」國教院研究員蔡明學9日於工作坊表示，指引內有多項評估指標，可評估課程、網路與教學軟體是否到位。

問ChatGPT「教育部長鄭英耀是怎樣的人」鄭英耀：第一段資訊完全錯誤

因應數位、AI時代的來臨，國家教育研究院今日舉辦「中小學校長數位學習領導指引宣導暨專業增能工作坊」，並推出給校長的數位學...

新北為國九生開300班技藝課 仿大學增加退選機制

新北市教育局結合北北基桃29所技術型高中，為新北80所國中開設15職群、約300班的各領域技藝課程，113學年度投入逾6...

教育部108課綱宣講開跑 張廖萬堅、葉丙成與師生面對面

為讓更多新生家長了解108課綱及近年教育部在體制內的政策推動，國教署辦理實體宣導活動，歡迎學生及家長線上報名，或是透過Y...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。