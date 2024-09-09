新北8年培育金工師 國際珠寶金工賽總獎金上看20萬

金工師傅重技術、從業者呈現高齡化，珠寶金飾業者恐陷入有訂單也無人做的困境。新北教育局109學年度推出八年一貫金工設計師人才培育，從國九生1年職業試探、高中3年專精，大學4年深化。今年與東龍珠公司辦國際珠寶精品金工競賽，邀請國高中職及大專院校學生報名，提供總獎金20萬。

新北教育局說，珠寶金銀細工職種是全國技能競賽項目之一，新北與東龍珠合作，讓資深業師進校傳道授業。技職科長江彥廷表示，珠寶金飾多為客製化商品，師傅技術吃重，但從業者多已高齡化，金飾業者憂恐陷有訂單也無人做窘境，因此109學年推出八年一貫珠寶金工班，每年約有20位金工組技高畢業生，盼未來大學畢業即就業。

東龍珠公司執行長張芳榮說，金工最有「錢」景，且專業和創意不會被AI取代，透過業師傳承師徒制與新北市合作辦理金工技能課程培訓及國際競賽交流，縮短學用落差，培育更多的珠寶師，促進國家珠寶產業發展及國際競爭力。

此次競賽由鶯歌工商、景文科大與東龍珠合作，主題為宇宙。以宇宙為內涵，適切運用寶石特性，以人為本，創作出獨一無二的珠寶作品。競賽分為兩大組，一為精品工藝組，考驗考驗學生對「鋸、磨、鍛、焊、鑲、拋」的金工技能；二為手繪/3D繪圖組，邀請參賽國內外學生發揮創意，以金工為基礎發想更多元、更具突破性的設計。