快訊

台股開低後跌幅收斂 跌290點收21,144點、台積電跌19元收899元

水電費預算漲幅16%！國安局編8800萬電費 藍委批：納稅人被剝三層皮

烏俄戰爭來到新階段？烏軍「反攻有效但優勢還不好說」

戶外教育年會10月登場 攝影展首發集結課程影像

中央社／ 台北9日電

教育部將於10月舉辦「2024戶外教育年會」，首場活動「鏡頭下的戶外教育」攝影展將帶領大眾回顧戶外教育10年足跡，並集結戶外教育課程影像的得獎作品。

教育部今天發布新聞稿指出，為展現近10年教學現場推動戶外教育的成果，國民及學前教育署將於10月4至6日辦理「2024戶外教育年會」，首場活動「鏡頭下的戶外教育」攝影展於10月1日至31日於自然科學博物館登場；10月20日下午還將辦理免費攝影展講座，提供180個名額，邀請攝影專家評析作品、分享實務攝影技巧。

國教署說明，台灣擁有多元自然生態環境，豐富的歷史文化軌跡，皆是珍貴的學習素材，教育部與各部會合作，支持縣市政府及學校營造多元、安全、自然與人文兼具的戶外學習情境；「鏡頭下的戶外教育」攝影展將以山林、海洋、都市、國際的概念，勾勒出戶外教育的多元學習價值。

「鏡頭下的戶外教育」攝影展將透過「歷史回顧專區」，帶領大眾看見戶外教育10年足跡及重要里程碑；「部會展區」呈現大眾探索台灣的多元風貌；「得獎作品專區」則陳列歷年教師辦理戶外教育的獲獎課程影像作品，包含體驗學習的動人畫面、別具趣味的教學歷程等。

教育部 足跡

延伸閱讀

數位人文跨域人才計畫徵件 獲選最多補助560萬元

文化大學短報缺額 校長：參酌其他學校作法 發公開信向全體教職員道歉

藍皮解憂列車旅程11日開賣 10月3班次漫遊南方鐵道與山海

教育部108課綱宣講開跑 張廖萬堅、葉丙成與師生面對面

相關新聞

問ChatGPT「教育部長鄭英耀是怎樣的人」鄭英耀：第一段資訊完全錯誤

因應數位、AI時代的來臨，國家教育研究院今日舉辦「中小學校長數位學習領導指引宣導暨專業增能工作坊」，並推出給校長的數位學...

校長也要學AI 加強數位教學效率

「教育部長鄭英耀是什麼樣的人？」教育部長鄭英耀曾如此問ChatGPT 3.0，他盼望各位校長透過數位教學指引，帶領學校師生數位轉型、適應AI浪潮！他9日出席「中小學校長數位學習領導指引宣導工作坊」時提到，ChatGPT在翻譯、文言文化論述都相當快速，生成式AI會對學習方式帶來很大改變。

國教院介紹AI指引 家長、學生數位同學習

「校長也可透過數位指引，強化教師與家長在數位教學的溝通！」國教院研究員蔡明學9日於工作坊表示，指引內有多項評估指標，可評估課程、網路與教學軟體是否到位。

新北為國九生開300班技藝課 仿大學增加退選機制

新北市教育局結合北北基桃29所技術型高中，為新北80所國中開設15職群、約300班的各領域技藝課程，113學年度投入逾6...

教育部108課綱宣講開跑 張廖萬堅、葉丙成與師生面對面

為讓更多新生家長了解108課綱及近年教育部在體制內的政策推動，國教署辦理實體宣導活動，歡迎學生及家長線上報名，或是透過Y...

推廣月經平權北市擴大補助 高一女生每月可在超商兌換生理用品

為促進性別平等教育，推動月經平權，消弭月經貧窮，北市從2022年起補助國中女學生每月2張兌換券，不過因種種原因導致一開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。