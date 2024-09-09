戶外教育年會10月登場 攝影展首發集結課程影像

教育部將於10月舉辦「2024戶外教育年會」，首場活動「鏡頭下的戶外教育」攝影展將帶領大眾回顧戶外教育10年足跡，並集結戶外教育課程影像的得獎作品。

教育部今天發布新聞稿指出，為展現近10年教學現場推動戶外教育的成果，國民及學前教育署將於10月4至6日辦理「2024戶外教育年會」，首場活動「鏡頭下的戶外教育」攝影展於10月1日至31日於自然科學博物館登場；10月20日下午還將辦理免費攝影展講座，提供180個名額，邀請攝影專家評析作品、分享實務攝影技巧。

國教署說明，台灣擁有多元自然生態環境，豐富的歷史文化軌跡，皆是珍貴的學習素材，教育部與各部會合作，支持縣市政府及學校營造多元、安全、自然與人文兼具的戶外學習情境；「鏡頭下的戶外教育」攝影展將以山林、海洋、都市、國際的概念，勾勒出戶外教育的多元學習價值。

「鏡頭下的戶外教育」攝影展將透過「歷史回顧專區」，帶領大眾看見戶外教育10年足跡及重要里程碑；「部會展區」呈現大眾探索台灣的多元風貌；「得獎作品專區」則陳列歷年教師辦理戶外教育的獲獎課程影像作品，包含體驗學習的動人畫面、別具趣味的教學歷程等。