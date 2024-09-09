校長也要學AI 加強數位教學效率

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「教育部長鄭英耀是什麼樣的人？」教育部長鄭英耀曾如此問ChatGPT 3.0，他盼望各位校長透過數位教學指引，帶領學校師生數位轉型、適應AI浪潮！他9日出席「中小學校長數位學習領導指引宣導工作坊」時提到，ChatGPT在翻譯、文言文化論述都相當快速，生成式AI會對學習方式帶來很大改變。

顯著改變教學方式

鄭英耀表示，他手機就有下載免費的ChatGPT 3.0，之前他曾問ChatGPT 3.0「教育部長鄭英耀是什麼樣的人？」時，雖然ChatGPT 3.0給出的答案第一句是錯的，但他繼續將錯的答案翻譯成英文，還有修飾文句，ChatGPT 3.0只需要2到3秒就可完成，顯見AI對學習方式造成很大改變。

他說，ChatGPT在2022年底研發出來，2023年他還是中山大學校長時，全國大學校長會議就已經在討論ChatGPT 對教學帶來的影響，大學有的鼓勵使用、有的嚴格限制，有些則是部分開放，但ChatGPT的浪潮在1年內快速來襲，如何讓校長、老師與學生有與時俱進的素養，是未來數位教學的重點。

AI要加強學習效率

「其實教學方法的演進，都是要加強學習效率！」鄭英耀說，台灣在2022年首次提出《創造力教育白皮書》，其實過去面對新科技在教學的應用已有經驗，希望透過校長學習數位指引，讓學校在教學在校務治理上能融入更多數位學習的支持與經驗，並提升學生的學習品質。

鄭英耀也說，如果應用很多新穎的科技，學生的學習成效卻沒有進步，家長也不會接受。

全國中小學校長協會理事長陳清義也說，數位學習指引目前已經有家長版、教師版，盼透過校長版的指引，讓校長依據學習現況，以前瞻思維組織學校教學設群，並讓老師共同備課，讓各方都能跟上數位學習的浪潮。

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