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問ChatGPT「教育部長鄭英耀是怎樣的人」鄭英耀：第一段資訊完全錯誤

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教院與中華民國中小學校長協會共同合作，完成「中小學校長數位學習領導指引」，並於今日舉辦工作坊，邀請全國中小學校長共襄盛舉。記者李芯／攝影
國教院與中華民國中小學校長協會共同合作，完成「中小學校長數位學習領導指引」，並於今日舉辦工作坊，邀請全國中小學校長共襄盛舉。記者李芯／攝影

因應數位、AI時代的來臨，國家教育研究院今日舉辦「中小學校長數位學習領導指引宣導暨專業增能工作坊」，並推出給校長的數位學習指引。教育部長鄭英耀在致詞時分享自己使用ChatGPT的經驗，也藉此強調資訊科技會改變生活方式，教學現場須有與時俱進的科技素養。

國教院與中華民國中小學校長協會共同合作，完成「中小學校長數位學習領導指引」，並於今日舉辦工作坊，邀請全國中小學校長共襄盛舉，共同了解數位學習領導的指引內容與相關實務經驗，促進全國教育數位轉型。

鄭英耀指出，他詢問ChatGPT「教育部長鄭英耀是怎樣的人」，ChatGPT講得頭頭是道，「說鄭英耀是台大什麼什麼的」，講得頭頭是道，但是第一段的資訊完全錯誤，後續他還要求翻譯成英文、文言文。藉這個例子，他表示，資訊科技帶來的發明，必然會改變生活方式、學習方式，教學現場也要在教學、校務治理、學生學習上，有更與時俱進的科技素養。

鄭英耀也強調，對老師而言，不管用怎樣的教學方法，或是結合科技的評量方式，都是希望提升教學品質，讓學生進行更有效的學習、有更好的生活規劃。

針對校長版的數位學習指引，中小學校長協會理事長陳清義說，主題在於校長如何依據自己學校的現況規劃策略，組織學校的社群、共同備課，並發展適合學校的模式，幫助並評估學生的學習。

「中小學校長數位學習領導指引」內容分為五大部分，包含數位學習趨勢與願景、重要概念、領導發展評估與實施策略，以及面對數位與AI時代，校長學習領導的資考方向，和未來展望等等，其中包含規劃數位增能活動、檢核執行成效、訂定實施策略、爭取家長認同等具體內容規劃，可於「推動中小學數位學習精進方案入口網」中參閱。

ChatGPT 小學 鄭英耀

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