國教院介紹AI指引 家長、學生數位同學習

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「校長也可透過數位指引，強化教師與家長在數位教學的溝通！」國教院研究員蔡明學9日於工作坊表示，指引內有多項評估指標，可評估課程、網路與教學軟體是否到位。另外，他也希望校長鼓勵老師多與家長溝通數位學習模式，讓家長知道小孩不是在打電動，減少數位學習的干擾。

多面向評估數位教學

蔡明學表示，「中小學校長數位學習領導指引」包括5大面向，包括「數位學習趨勢與願景」、「數位學習的重要概念」、「校長數位學習領導發展評估與實施策略」、「面對數位與AI時代校長學習領導的思考方向」與「數位學習領導的未來展望」，盼過這5個面向強化學校的AI教學與治理。

其中在實施策略上又包括「擘劃數位學習願景」、「建置數位學習環境」、「學校組織數位學習社群」、「家長數位學習陪伴」與「個人化學習評估回饋」5大面向。蔡明學說，每個面向都有幾項檢核基礎，可以勾選學校是否符合相關狀態，例如建置學習環境方面，就會要求學校檢視網路設備、教學軟體是否齊全。

親職日多溝通觀念

「家長了解數位學習在幹嘛也很重要！」蔡明學強調，有縣市積極推動數位學習，但收到很多反應是家長以為小孩在打電動，他希望最近正逢各校親職日，校長可鼓勵老師多與家長溝通數位教學模式，還有數位教學也不只要資訊科的老師處理，還需要跨科別的老師加入。

另外，在「面對數位與AI時代校長學習領導的思考方向」方面，也有評估「數位學習倫理規範」與「保障網路公民權與數位安全」的面向，要提醒老師與學生要遵守版權、保護學生個資，還有注意網路霸凌、網路成癮、生成式AI學習年齡指引與避免電腦病毒危害等。

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