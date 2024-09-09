數位人文跨域人才計畫徵件 獲選最多補助560萬元

為強化人社領域師生跨學科合作，教育部推動「數位人文跨域人才智慧領航計畫」，即起徵件，通過審查最高可獲400萬元補助，若獲選典範特色項目，還可額外獲160萬元補助。

教育部今天發布新聞稿指出，為強化大學校院人文、社會領域師生跨學科合作，培養創新能力，提升素養價值，並深化人文底蘊，因應數位時代來臨，培育跨域數位人文人才，因此辦理「數位人文跨域人才智慧領航計畫」。

數位人文跨域人才智慧領航計畫執行期程自民國114年2月1日至116年1月31日，開放全國公私立大學校院申請，並自即日起徵件，申請單位應設計多元化課程，涵蓋「經典闡述」、「演繹創作」、「在地文化」、「社會平權」、「智慧生活」、「醫療保健」、「環境永續」及「數位人文相關創新應用」等核心價值。

教育部提到，數位人文跨域人才智慧領航計畫已於8月在北、中、南各舉辦1場徵件培力工作坊，各申請計畫須由至少5門以上課程組成課群，課程內容應包含人文與科技跨域結合，例如學生如何運用數據分析工具來研究地方文化，或使用數位多媒體技術進行藝術創作等。

此外，教育部也將透過計畫集結師生教學與學習成果，在網站上公開展示，提供其他學校及機構參考；全國各大專即起至9月20日中午12時前，可至數位人文計畫網站線上申請，每案通過審查後，最高可獲新台幣400萬元補助，若通過典範特色項目審查，還可額外獲160萬元補助。