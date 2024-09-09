文化大學短報缺額 校長：參酌其他學校作法 發公開信向全體教職員道歉

文化、真理、佛光、大葉大學等4所私立大專校院日前遭爆沒有如實提報回流招生名額，文化大學是首次違反規定。文化大學校長王子奇今指出，學校參酌其他學校作法，誤以為是主管機關給予的彈性空間，他為此事向全體教職員鄭重道歉，並已於臨時董事會中表達，會負起所有行政責任。

王子奇今發出校內公開信向全校教職員表示，本次招生名額未全回流一事，學校是參酌其他學校的招生數據以及作法，誤以為是主管機關給予的彈性空間。去年8月，文化大學已因此有「全國分發缺額數最高」的假象，造成招生宣傳時莫大的困擾與阻礙，即使教職員都知道，學校目前學生人數尚近2萬人，仍不免因缺額數產生退場疑慮。王子奇指出，在不影響學生權益的前提下，今年學校作出不全數回流的決定，「僅是卑微的希望在今年分發放榜當天，避免再度受到影響，造成學校的困擾」。

王子奇表示，有關未確實回流招生名額的疏失，他在第一時間即向董事長與董事陳報並自請處分，在行政會議座談會與教育部到校訪視時，均自承疏失並公開道歉，但考量維持校務正常運作，且為配合完成教育部要求的調查報告及召開臨時董事會，校方並未針對本次事件完整說明。這些工作已於6日晚上告一段落，因此他發信對全體教職員為本次事件鄭重道歉，並進行說明。

王子奇說，無論動機為何，未依法、依規辦理確是事實，他已於臨時董事會議中表達，將負起所有行政責任，亦將依董事會決議，俟教育部作成最終處分後由董事會議處，所有處置措施都將坦然接受，絕無異議。

王子奇表示，近年私校辦學艱困，為維護學校永續經營，他全力以赴，個人毀譽事小，學校之存續卻攸關全校教職員生計。期盼全校教職員能共同努力，珍惜累積的成果，勿因此而付諸東流。