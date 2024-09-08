新北為國九生開300班技藝課 今年仿照大學增加退選機制

新北市教育局結合北北基桃29所技術型高中，為新北80所國中開設15職群、約300班的各領域技藝課程，113學年度投入逾6000萬，仿造大學開放加選課機制，提供給國中九年級學生，鼓勵家長給孩子一個探索自我機會。

教育局說，為提升學生參加技藝教育的機會，113學年度仿照大學加退選課機制，9月開學前三周可至技藝班旁聽試讀，藉此提高課程加選人數。國中技藝教育課程主要對象提供給國中九年級學生，在不影響正式課程下，利用綜合領域等時間，平均每周3至7節到技術型高中摸索專長，透過職校完善的設備師資，提早向前延伸試探1年，加上未來銜接技高3年，就完成1＋3深化專業技術的養成，提早獲得就業或升學的雙門票。

瑞芳高工實習處主任陳克堅分享，擔任電機電子技藝班老師三年，自己的使命感就是要幫助每個孩子可以找到自己適合的定位，就算結果不適合也讓他們當作是一種生涯嘗試。同時積極提供展演舞台，讓學生感受從所學價值中獲得成就感。