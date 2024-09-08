教育部108課綱宣講開跑 張廖萬堅、葉丙成與師生面對面

為讓更多新生家長了解108課綱及近年教育部在體制內的政策推動，國教署辦理實體宣導活動，歡迎學生及家長線上報名，或是透過YouTube直播參與。首場宣講有教育部政務次長張廖萬堅、葉丙成到場，教育部也安排座談時間，與師長、參與者進行第一線對話。

教育部國教署自113年9月8日起至10月26日，規劃於周六或周日辦理北部、中部、南部及東部的108課綱實體宣導活動。第一場宣講在9月8日於國立華僑高中舉辦，張廖萬堅蒞臨開場、葉丙成以「未來教育新趨勢」進行專題演講，再由教育部說明108課綱內涵、學習歷程檔案、大學多元入學、技專校院多元入學，讓家長能夠了解體制內的規劃及相關配套措施。活動也安排綜合座談時間，由教育部相關司署代表、教學現場師長、講師與現場參與人員進行第一線的溝通對話。

國教署說，108課綱以「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」為核心願景，視學生為學習主體，兼顧學生個別需求，促使學生成為具有社會適應力與應變力的終身學習者。學習歷程檔案的推動，主軸在於記錄適性學習軌跡，與學生在高中階段3年學習累積的學習脈絡，透過學習歷程檔案，學生可培養自主學習，解決問題的能力，並能反思學習過程，培養系統思考、規劃執行、溝通表達等素養，展現學生多元能力。

國教署表示，歡迎高一新生家長、高二或高三關心教育議題的家長們參加，實體活動一律採取線上報名方式，請逕至活動網站（https://reurl.cc/VMRpWy）或各場次報名網址報名。線上YouTube直播無需報名並自由參加，於各場次辦理時間直接點選直播連結即可瀏覽，期待透過教育部全國性的108課綱宣導，讓家長及學生更能理解108課綱的推動理念，。