推廣月經平權北市擴大補助 高一女生每月可在超商兌換生理用品

為促進性別平等教育，推動月經平權，消弭月經貧窮，北市從2022年起補助國中女學生每月2張兌換券，不過因種種原因導致一開始兌換率不高，近年教育局擴大通路、讓產品選擇多樣化也開放家長帶領，讓兌換率從一開始2成多到今年截至7月已來到36%，教育局也宣布，113學年起將擴大補助對象將高中職一年級也納入補助範圍，預計總受惠人數增加至逾6萬人。

北市從2022年3月推出「國中女性生理用品補助計畫」每月透過酷課雲平台派送給補助對象2張電子兌換券，學生可到萊爾富、統一超商及全家等通路，19種生理用品可選擇，滿足不同學生的個人需求，去年3月起將補助對象向下延伸至國小高年級女學生，教育局也宣布，新學年再擴大補助對象至高中職一年級。

體育及衛生保健科長許巧華表示，政策一開始上路，初期透過學校發券，讓學生到超商兌換，青少年因為麻煩、害羞等原因不願兌換，加上對部分品牌有忠誠度，而99元可兌換商品有限，第一年兌換率僅二成多。現在通路增加、家長可代領、品項選擇性多，去年兌換率達33-34%，今年到7月已提高到36%。

教育局統計，113學年度生理用品補助納入高中職一年級女學生，預計新增1萬1832人，總補助人數自國小高年級至高中一年級女學生，總計6萬4041人受惠，許巧華也提到，教育部去年起推動「友善提供多元生理用品計畫」，除繼續透過酷課雲派送電子兌換券外，也配合規畫，在各校至少2處地點購置生理用品，方便不利處境或有急需學生取用。

教育局表示，將持續推動月經平權教育，回應國際間消弭月經貧窮的趨勢，瑠公國中健康教育老師王君豪以男性角色引導學生理解生理期不僅是女生的事，透過節慶猜謎、月經小屋與汙名化到破除迷思案例，並透過親身經驗與體驗活動，讓無論男女都可以談論自身生理問題。