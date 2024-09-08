深化108課綱、推學習歷程 教育部辦巡迴宣講

為讓更多新生家長了解108課綱及近年政策，教育部於9月至10月規劃6場實體宣導活動，搭配Youtube直播，希望讓家長了解學習歷程檔案內涵，並面對面與家長溝通。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，108課綱以「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」為核心願景，視學生為學習主體，兼顧學生個別需求，促使學生成為具有社會適應力與應變力的終身學習者。

配合108課綱實施，教育部也推動學習歷程檔案，主軸在於記錄適性學習軌跡，包括學生在高中階段累積的學習脈絡，也希望透過學習歷程檔案，培養學生自主學習、解決問題的能力。

為了讓更多新生家長了解108課綱及近年政策，國教署於9月8日至10月26日期間，規劃於週末到北部、中部、南部、東部等地辦理6場實體宣導活動，並搭配Youtube直播。

第1場宣講今天在位於新北市的國立華僑高中舉辦，由教育部政務次長張廖萬堅開場，政務次長葉丙成則分享「未來教育新趨勢」，再由教育部相關人員說明108課綱內涵、學習歷程檔案、大學多元入學、技專校院多元入學等政策，讓家長了解體制內規劃及相關配套措施，活動也安排綜合座談時間，和與會人員溝通對話。

國教署說，歡迎高一新生家長或高二、高三關心教育家長參加，實體活動線上報名（https://reurl.cc/VMRpWy）；線上YouTube直播無需報名，直接點選直播連結即可瀏覽，期待透過宣導，讓家長及學生更理解108課綱推動理念，不再對學習歷程檔案有所迷思，共同培育出具備溝通能力、核心素養及解決問題能力終身學習者。