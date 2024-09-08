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奧運國手吳詩儀分享經驗 鼓勵學子堅持興趣

中央社／ 台北8日電

長榮航空今年校園巡迴計畫第2場到澎湖，邀請奧運女子拳擊銅牌選手吳詩儀分享成長經歷及成為選手的點滴，以自身經驗鼓勵學子。

長榮航空今天發布新聞稿表示，2024長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」今年唯一離島訓練行程9月7日至8日於澎湖馬公國中登場，除了邀請奧運國手吳文騫外，2024年巴黎奧運女子拳擊銅牌選手吳詩儀也到現場分享自身經驗。

長榮航空指出，活動首日，吳詩儀向學生分享她的成長經歷及成為選手的點滴，並以自身的經驗支持與鼓勵孩學生，即使在訓練的路上遇到挫折，但堅持自己的興趣並挖掘自己的優點，持之以恆，就能成就自己。

長榮航空指出，吳文騫以「跑一場，飛向世界的夢」設計團隊競賽，藉由遊戲與體能運動項目的結合、小隊輔團隊交流時間、學生夢想宣示及分享環節，讓學生們透過互相交流及經驗分享獲得啟發，他並分享在田徑之路上的種種，讓學生更認識未來的田徑之路。

活動第2天進入實際體驗課程，由教練帶領學生沿著馬公市街道、海岸線進行5公里實際練跑，並於跑步中關心學生對於前1日課程的理解狀況，進而指導如何改善問題。

學生們在兩日連續的課程中，從暖身訓練、分組訓練、肌力訓練、收操等課程，並在課程結束後彼此分享心得，完整吸收專業訓練，藉由這次的課程讓學生在運動中找到自信和目標。

長榮航空指出，2024年長榮航空「幼苗計畫-校園深耕巡迴」攜手直營旅行社長汎假期共同推動，針對跨校交流的學生量身訂制訓練計畫，吸引馬公國中、文澳國小、七美國中、吉貝國小約90名學生參加；為了關懷偏鄉弱勢團體，此次邀請由澎湖家扶基金會所關懷的30餘名青少年，並為孩子們特別設計適當的訓練課程，一起體驗運動的樂趣。

吳詩儀 巴黎奧運 校園 長榮

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