達文西國際發明展 台灣20金8銀3銅排名第1

第5屆美國AII達文西國際發明展成績揭曉，今年台灣代表團共拿下20金8銀3銅，以及4個大會特別獎，總成績排名國際第1。

中華創新發明學會今天發布新聞稿指出，美國AII達文西國際發明展由美國南猶他大學、全美創新發明學會主辦，是國際重要發明品媒合及交流平台，今年特別贊助台東縣青少年發明展得獎學子前往美國參賽，鼓勵偏鄉孩子創新思考。

今年有來自美國、中國、泰國、韓國等14個國家參加，共有近200件作品參賽，台灣代表團共拿下20金8銀3銅，以及4個大會特別獎，總成績排名國際第1。

台東縣豐里國小學生林鴻銘、徐子杰、張恩凱共同發明「單面膠台變雙面膠台的簡便結構」，起初構想是發現老師黏貼海報時，總要用手指頭翻轉纏繞單面膠帶，不便又容易浪費，便在膠帶台前端加裝1個C形結構，輕輕一撕就能得到「雙面膠」，C形支架還可伸縮，不用時可以收起來，生活化設計獲得1金1特別獎。

輔英科技大學健康美容系教授謝天傑的研究團隊發明「具有四聚體結構香草素在化妝保養品之研究」，推出具四聚體結構的香草素，已獲得台灣及美國專利，香草素在各種化學或物理試劑中，可作為抗突變劑、抗染色體斷裂劑和抗癌劑，同樣獲得1金1特別獎

台灣人愛喝手搖飲，卻累積大量茶渣，暨南國際大學附屬高中老師駱奕帆帶領廖訓章、蔡依庭、蔡孟妍、黃竑雅、陳怡潔等學生，把茶渣變身為菇類的培養基質，有效減少對傳統木屑的依賴，還解決茶渣廢棄物處理問題，讓農民能以更低的成本獲得高價值的作物，作品也獲得1金。