快訊

火星人布魯諾高雄開唱 狂粉郭書瑤變身「人形螢光棒」網轟：很干擾

補鋅不是只能吃海鮮！一圖看懂常見含鋅食物：2類食物含量多

達文西國際發明展 台灣20金8銀3銅排名第1

中央社／ 台北8日電

第5屆美國AII達文西國際發明展成績揭曉，今年台灣代表團共拿下20金8銀3銅，以及4個大會特別獎，總成績排名國際第1。

中華創新發明學會今天發布新聞稿指出，美國AII達文西國際發明展由美國南猶他大學、全美創新發明學會主辦，是國際重要發明品媒合及交流平台，今年特別贊助台東縣青少年發明展得獎學子前往美國參賽，鼓勵偏鄉孩子創新思考。

今年有來自美國、中國、泰國、韓國等14個國家參加，共有近200件作品參賽，台灣代表團共拿下20金8銀3銅，以及4個大會特別獎，總成績排名國際第1。

台東縣豐里國小學生林鴻銘、徐子杰、張恩凱共同發明「單面膠台變雙面膠台的簡便結構」，起初構想是發現老師黏貼海報時，總要用手指頭翻轉纏繞單面膠帶，不便又容易浪費，便在膠帶台前端加裝1個C形結構，輕輕一撕就能得到「雙面膠」，C形支架還可伸縮，不用時可以收起來，生活化設計獲得1金1特別獎。

輔英科技大學健康美容系教授謝天傑的研究團隊發明「具有四聚體結構香草素在化妝保養品之研究」，推出具四聚體結構的香草素，已獲得台灣及美國專利，香草素在各種化學或物理試劑中，可作為抗突變劑、抗染色體斷裂劑和抗癌劑，同樣獲得1金1特別獎

台灣人愛喝手搖飲，卻累積大量茶渣，暨南國際大學附屬高中老師駱奕帆帶領廖訓章、蔡依庭、蔡孟妍、黃竑雅、陳怡潔等學生，把茶渣變身為菇類的培養基質，有效減少對傳統木屑的依賴，還解決茶渣廢棄物處理問題，讓農民能以更低的成本獲得高價值的作物，作品也獲得1金。

特別獎 發明展 美國

延伸閱讀

關於藝術，先知道這些就好！現在就跨出認識名畫的第一步

52歲婦人身體無症狀 健檢發現息肉竟是胃癌第2期

拉斐爾溫柔多變的聖母子創作（下）：從寶座走入凡間的《椅子聖母》

62歲男糖尿病定期抽血檢查 早期發現7公分肝腫瘤

相關新聞

教育部推半導體課程進高中 教團提醒勿「矯枉過正」

教育部於113學年起正式推動半導體相關課程，共有36所高中參加。對此，全教總政策部副主任巫彰玫指出，若是開設相關「試探」...

「碳循環」受青睞 馬國學生獲台積電科學創意競賽冠軍

2024「台積電盃青年尬科學」科學創意表達競賽今於台大進行決賽，300多位高中生將指定閱讀的科學題材撰寫成摘要報告，並製...

推廣月經平權北市擴大補助 高一女生每月可在超商兌換生理用品

為促進性別平等教育，推動月經平權，消弭月經貧窮，北市從2022年起補助國中女學生每月2張兌換券，不過因種種原因導致一開始...

台師大舉辦科普閱讀力大賽 3千多學生閱讀理解能力大幅提升

台師大舉辦「科普閱讀力大賽」，透過檢測、選書、閱讀、讀後回饋四大功能，科學化培養學生自主探索力與知識成就。台師大副校長宋...

人權館攜出版社推繪本「發現」 畫說威權恐懼

「黑影為什麼緊緊跟在後面？聲音什麼時候不見？」繪本作者陳威諺藉由無數提問與畫面暗示，以台灣戒嚴時期為基礎，勾勒作品「發現...

台中烏日私幼虐童案擴大！8涉案教保員下場曝光

台中市教育局今天說，7月29日烏日私立道町森幼兒園發生不當對待幼生案，先查出1名教保員拿鈴鼓敲幼生頭、背部、將幼生關廁所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。