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教育部推半導體課程進高中 教團提醒勿「矯枉過正」

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
教育部於113學年起正式推動半導體相關課程，教團提醒勿「矯枉過正」。情境示意圖。圖／本報系資料照片
教育部於113學年起正式推動半導體相關課程，教團提醒勿「矯枉過正」。情境示意圖。圖／本報系資料照片

教育部於113學年起正式推動半導體相關課程，共有36所高中參加。對此，全教總政策部副主任巫彰玫指出，若是開設相關「試探」課程，讓學生可以提早接觸不同產業是好事，但若未來課程設計比重越來越高，恐有「矯枉過正」的疑慮。

巫彰玫說，半導體課程需要的先備知識門檻其實是高的，若是在高一的多元選修開設此類半導體課程，課程設計的難易沒有拿捏好的話，非常有可能造成學生的負擔，這是教育部和推動學校需要注意的地方。

陽明交通大學研發長劉柏村也說，目前規劃的半導體課程是屬選修的課程，此規劃只讓學生的選修課程更加豐富，應不致於造成學生過大的負擔。但他也提醒，如果將半導體課程列入升大學的考科中，就會造成高中生的負擔。

作為辦理學校之一，新竹市建功高中校長林國松說明，目前半導體課程安排在高一的多元選修課，並且是以「試探性」為原則來規劃課程，從簡單的原理，到實際的企業參訪，最後也將引導學生著手應用面，目的就是為了讓學生可以與產業趨勢銜接，透過基礎課程了解半導體垂直分工的產業鍊。

林國松說明，校內有近6成5的家長來自竹科，所以以學校的區域特質，讓學生提早接觸半導體產業的應用和分工是重要的。他說，期待課程結束後，能讓學生的好奇發想得到解答，進而對相關產業感到興趣，未來也將努力推動此課程納入校定必修。

竹北高中老師陳瑩琪分享，自己作為班導師，會鼓勵想唸材料、電機系的同學去選修，將來申請大學可以放入備審資料。但她也提到，既然已有半導體課程的設計，文組領域是否也能開展出一些與大學、產業有相關的通識性課程，目前歷史、地理，及公民學科對應到未來文組領域科系的內容比較少，高中生需要對未來的想像更具體。

半導體 多元選修 教育部 文組 竹科 陽明交通大學

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