人權館攜出版社推繪本「發現」 畫說威權恐懼

「黑影為什麼緊緊跟在後面？聲音什麼時候不見？」繪本作者陳威諺藉由無數提問與畫面暗示，以台灣戒嚴時期為基礎，勾勒作品「發現」於今天發表，道出那些曾被大家害怕的「發現」與「被發現」。

「發現」是國家人權博物館「畫話：一座島嶼的故事」人權教育繪本工作坊第3屆首獎之作，國家人權館進一步與蔚藍文化出版社合作，推行「發現」出版，今天舉辦新書發表會，包含國家人權館館長洪世芳、蔚藍文化出版社總編輯廖志墭、陳威諺，以及白色恐怖政治受難者陳欽生、簡中生等皆出席與會。

陳威諺致詞分享，「發現」最初是從幾個元素出發，透過魚缸、車子、雕像，隱喻失去時空、失去人身自由，以及發送到每戶人家的監視。他在簡短的文字裡藏了很多情緒，用圖像襯托出文字所沒提到的更多細節，文字在頁面中不斷碰撞，營造迴盪的感覺。

值得一提的是，陳威諺在書中也嘗試透過主受詞空缺的疑問句，讓每個人能自行帶入威權體制下被封藏的傷痕及生命故事。藉由虛實交錯、多處埋藏隱喻的圖像，營造似假還真的氛圍，將複雜的人權議題轉化成適合跨年齡閱讀的作品。

洪世芳表示，台灣今日人權成果並非理所當然，如同「發現」所說，從沒有人發現、怕發現，到大家都發現，一路至今充滿許多辛酸血淚。期許大家能不再漠視不合理的發生，藉由對人權議題的思辨、討論，深化社會對於台灣人權發展脈絡和價值的理解。