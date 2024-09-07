快訊

日本環球買1送1！ 可樂旅遊「99搶搶購」一日快閃優惠看過來

監院考察「北海道黑熊保育」 羅智強批：瞎理由編預算出國玩

容積獎勵、移轉項目多 建商「加量加價」靠2方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中烏日私幼虐童案擴大！8涉案教保員下場曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，有六名受害幼生家長日前出面說明，並要求市府提供必要協助資源。記者趙容萱／攝影
台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，有六名受害幼生家長日前出面說明，並要求市府提供必要協助資源。記者趙容萱／攝影

台中市教育局今天說，7月29日烏日私立道町森幼兒園發生不當對待幼生案，先查出1名教保員拿鈴鼓敲幼生頭、背部、將幼生關廁所等，重罰24萬元、4年不得在教保機構任職；教育局繼續擴大調查，再追出7名教保員也對20名幼生摔打等違法行為，除8月19日開鍘勒令該園自9月1日起停辦一年，涉案7人將解聘並管制1至3年不得在教保機構任職。

台中市議員張家銨、江肇國、人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑、律師李宣毅8月2日陪同6名幼生家長出面，家長紛紛哭訴，孩子遭遇關小黑屋 、被膠帶綑手，學動物趴著吃飯等不當對待，身體出現瘀青等，已報警並通報教育局，教育局入園追查，查出1名教保員涉案重罰。

教育局說明，市府經檢視監視器影像擴大調查發現，這7名教保服務人員對幼生多以推、拉、摔、打頭等違法行為，判斷屬慣性行為，罔顧兒童權益，有20名幼生受害，認定委員會日前開會決議教保服務機構應解聘，其中1人管制3年、裁罰18萬元；2人管制2年、裁罰12萬元；4人管制1年、裁罰6萬元。

教育局強調，由於涉案教保服務人員不當對待行為態樣雷同，顯示幼兒園負責人疏於園務及員工訓練管理責任，教育局基於輔導立場，維持幼兒園停辦一年的處分，要求負責人深自檢討與調整管理模式。

教育局指出，市府以幼生安全為重，8月19日宣布勒令該園停辦一年，並全力協助幼生轉介其他幼兒園，目前84名在園生，只剩6位幼生家長尚未決定轉園的園所，烏日區還有300多個幼兒園缺額，將持續提供家長參考；受害的幼生心理輔導工作，則由台中市學生輔導諮商中心專業評估與協助。

台中烏日某私立幼兒園爆幼生疑集體受虐，教育局主任秘書郭明洲（中）日前率隊入園大稽查。圖／台中市教育局提供
台中烏日某私立幼兒園爆幼生疑集體受虐，教育局主任秘書郭明洲（中）日前率隊入園大稽查。圖／台中市教育局提供

台中市 幼兒園 教育局

延伸閱讀

竹市3歲童獨自離校「站在路中央」…半小時後才被發現 校方回應

竹縣幼兒園傳「人體壽司捲」案 教育局：最重將終身解聘

新北小學生校內墜樓身亡 教育局：該生表現優異非輔導個案

三重學仕幼兒園體罰案 新北協助家長調閱監視器

相關新聞

台中烏日私幼虐童案擴大！8涉案教保員下場曝光

台中市教育局今天說，7月29日烏日私立道町森幼兒園發生不當對待幼生案，先查出1名教保員拿鈴鼓敲幼生頭、背部、將幼生關廁所...

李遠赴日文化外交：大阪世博將再次讓世界看見台灣

文化部長李遠日前展開文化外交之旅，6日拜會森美術館及角川武藏野博物館，除公布9月27至29日將與日本最大城市國際藝術節六...

特教學校推融合教育 邀普通生切磋直排輪

教育部鼓勵特殊教育學校推動「融合教育」，邀請鄰近學校學生一同參與活動，營造包容、接納的環境。台南特教學校舉辦直排輪聯誼賽...

【專家之眼】「臺」灣「台」語是什麼意思？

最近教育部不顧民間反對聲浪，正式行文，將閩南語正式「正名」為「臺灣台語」，也將其所屬閩南語字典網站一起更名了。

幼教師慘成4高行業 內部人才因監視的環境大奔逃

幼教老師工作不只有3高，高工時、高情緒、高壓力，現在還被視為是「高風險」行業，許多老師不到退休年齡，就早早離退，內部教師正快速流失，本科系生又裹足不前。有幼教師嘆，有些人透過撻伐老師來展現對兒權的重視，這種做法已經失控，內外環境持續惡化很難留人。

教師鐘點費僅漲5% 教團批待遇滯後

最低基本工資連九漲，時薪從現行的一八三元調升至一九○元，不過全國代理暨代課教師產業工會批評，自二○○六年至二○二五年，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。