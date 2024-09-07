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台中烏日私幼虐童案擴大！8涉案教保員下場曝光
台中市教育局今天說，7月29日烏日私立道町森幼兒園發生不當對待幼生案，先查出1名教保員拿鈴鼓敲幼生頭、背部、將幼生關廁所等，重罰24萬元、4年不得在教保機構任職；教育局繼續擴大調查，再追出7名教保員也對20名幼生摔打等違法行為，除8月19日開鍘勒令該園自9月1日起停辦一年，涉案7人將解聘並管制1至3年不得在教保機構任職。
台中市議員張家銨、江肇國、人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑、律師李宣毅8月2日陪同6名幼生家長出面，家長紛紛哭訴，孩子遭遇關小黑屋 、被膠帶綑手，學動物趴著吃飯等不當對待，身體出現瘀青等，已報警並通報教育局，教育局入園追查，查出1名教保員涉案重罰。
教育局說明，市府經檢視監視器影像擴大調查發現，這7名教保服務人員對幼生多以推、拉、摔、打頭等違法行為，判斷屬慣性行為，罔顧兒童權益，有20名幼生受害，認定委員會日前開會決議教保服務機構應解聘，其中1人管制3年、裁罰18萬元；2人管制2年、裁罰12萬元；4人管制1年、裁罰6萬元。
教育局強調，由於涉案教保服務人員不當對待行為態樣雷同，顯示幼兒園負責人疏於園務及員工訓練管理責任，教育局基於輔導立場，維持幼兒園停辦一年的處分，要求負責人深自檢討與調整管理模式。
教育局指出，市府以幼生安全為重，8月19日宣布勒令該園停辦一年，並全力協助幼生轉介其他幼兒園，目前84名在園生，只剩6位幼生家長尚未決定轉園的園所，烏日區還有300多個幼兒園缺額，將持續提供家長參考；受害的幼生心理輔導工作，則由台中市學生輔導諮商中心專業評估與協助。
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