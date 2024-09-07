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教團憂AI教育缺倫理規範 教部：已有指引並組聯盟

中央社／ 台北7日電

國教行動聯盟擔心各級學校推動AI（人工智慧）教育，卻缺乏倫理規範。教育部今天表示，已發布相關指引，並透過大學聯盟推動課程，培養學生合理、合法、正向使用。

國教行動聯盟昨天發布新聞稿指出，缺乏倫理框架下的AI教育，可能讓學生暴露於偏見、歧視而不自知，對隱私造成危害。呼籲教育部應先建立明確的倫理框架和使用規範，避免學生未蒙其利，先受其害。

教育部今天回應中央社，已於今年7月發布「中小學使用生成式人工智慧注意事項」，分成教師、行政人員及家長版、學生版；並於8月發布「中小學數位教學指引3.0」，納入AI使用風險及應用生成式AI進行教學的衍生課題。

另外，教育部也於今年起推動教師數位素養增能研習，內容包括培養數位素養、應對假訊息、評量數位素養的指導方針等。中小學資訊素養網站也有相關教材，可供各級學校教師參考。

教育部表示，日前成立的「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，鑑於人工智慧的課程，在資料使用、分析與解釋過程中，可能涉及法律、文化理解、信任、隱私等議題，每個學程都規劃3學分的「人工智慧倫理」必修課，協助學生了解科技與社會的互動關係，並培養批判思考與人文關懷的能力。

教育部已委託中原大學辦理「建構高教體系使用生成式AI課程規劃指引與原則先期研究」，預計今年底完成報告，後續將研議訂定大學使用生成式AI指引。

倫理 教育部 素養

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