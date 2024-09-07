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特教學校推融合教育 邀普通生切磋直排輪

中央社／ 台北7日電
教育部鼓勵特殊教育學校推動「融合教育」，台南特殊教育學校舉辦「特奧直排輪聯誼賽」，讓普通生、特教生一同學習。（教育部提供）中央社
教育部鼓勵特殊教育學校推動「融合教育」，台南特殊教育學校舉辦「特奧直排輪聯誼賽」，讓普通生、特教生一同學習。（教育部提供）中央社

教育部鼓勵特殊教育學校推動「融合教育」，邀請鄰近學校學生一同參與活動，營造包容、接納的環境。台南特教學校舉辦直排輪聯誼賽，邀請國小學生切磋。

融合教育指讓身心障礙學生（特教生）和普通學生一同學習，相較於隔離式的特殊教育，有更多融入社會的機會，普通學生也能藉此學習尊重差異和互助。

近年教育部鼓勵各地的特教學校，透過友善的融合教育環境，讓特殊需求學生參與各種活動。台南特教學校舉辦「特奧直排輪聯誼賽」，邀請嘉義特教學校、台南北門區文山國小學童，一同切磋直排輪。

活動中學生一同學習滑行技巧，透過良性合作和互動，學會互相鼓勵與接納包容。

屏東特教學校和、體育署、台灣師範大學合作「113年大專適應體育培力共學營」，推廣「適應體育」的概念，打造一般人和身心障礙者都能使用的運動環境，並能共同參與體育課程，享受流汗的樂趣。

教育部表示，期待藉由融合教育，凝聚學生的向心力與團隊合作，實踐尊重多元的精神。

台南 教育部 體育

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