教部推AI教育 學者籲把關防錯誤資訊

教育部近日積極推動ＡＩ教育政策，陽明交大研發長劉柏村示警，目前大型語言模型所生成出的內容常是錯誤的，老師若把關不慎，會讓學生接受錯誤資訊，教育部應提醒老師們如何使用ＡＩ；國教行動聯盟（國教盟）則認為，缺乏倫理框架下的ＡＩ教育，可能讓學生暴露於偏見、歧視而不自知。

因應ＡＩ浪潮，教育部近日成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，整合台大等廿五所大專校院組成「ＡＩ聯盟」，提供學生跨校修讀人工智慧課程，高中端則推ＡＩ多元選修課程，國中小辦理「ＡＩ菁英爭霸賽」。

不過，劉柏村表示，未來ＡＩ導入教育後，要如何將錯誤資訊阻擋在教學內容外，老師的把關很重要，因此教育部在培養相關師資時，應該提醒老師們如何使用ＡＩ，以確保學生得到正確資訊。

國教盟說明，聯合國教科文組織二○二一年發布「ＡＩ倫理建議書」，明確指出ＡＩ的危險存在於「愈來愈多的性別及種族偏見，對隱私、尊嚴和機構組織帶來重大威脅」。

國教盟憂心，競爭性ＡＩ競賽的推動，若無有效監管，可能導致不健康的競爭氛圍，學生為了取勝或許會跨越道德底線，反而會為未來的犯罪行為提供溫床。呼籲教育部應重視這些競爭帶來的長期隱患，防止良性競爭演變成惡性競爭。

國教盟強調，教育部在推動ＡＩ教育的同時，應將拒絕偏見歧視、防止犯罪、提高學習動機作為優先考量，建議教育部應優先制定明確的ＡＩ倫理框架與使用規範，以保障學生在使用ＡＩ時不越界。