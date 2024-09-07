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教師鐘點費僅漲5% 教團批待遇滯後

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導

最低基本工資連九漲，時薪從現行的一八三元調升至一九○元，不過全國代理暨代課教師產業工會批評，自二○○六年至二○二五年，最低工資時薪從六十六元，一路提升至一九○元，漲幅達百分之一八七；然而國高中教師的鐘點費增幅卻僅約百分之五，落差甚大，呼籲政府應即刻檢討。

代理教師工會表示，這十九年以來，國小教師的鐘點費從二六○元，調至三三六元，漲幅約百分之四十；國高中教師的鐘點費則是「微漲」，其中國中從三六○元，上調至三七八元，高中從四百元，上調至四二○元，增幅約百分之五，遠遠低於最低工資的漲幅，而這種薪資的成長速度，凸顯了教師薪資待遇的嚴重滯後。

代理教師工會表示，除了鐘點費偏低外，鐘點代課教師在各種附加工作的補貼也不足。教師兼任行政工作、擔任導師甚至特教任務，加給也明顯偏低，這樣的薪酬體制，不僅讓現任教師感到挫折，也難以吸引社會優秀人才進入教育體系。

代理教師工會強調，政府應立即展開教師薪資制度的檢討與調整，尤其是針對教師鐘點費、行政加給、導師加給及特教加給，進行全面且合理的提升，以吸引更多優秀人才投入教育行業，維持教育的高品質發展。

教育部表示，教師鐘點費調整將考量各類教師待遇平衡性，並視教學現場實際狀況，適時檢討評估。

代理教師 最低工資 薪資

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