賴德和宣布封筆 無償讓與台音館樂曲著作財產權

國家文藝獎得主作曲家賴德和今天宣布封筆，不再創作，他也將所有音樂作品著作財產權全數無償讓與台灣音樂館，未來只要有音樂家想演出，都可以與台灣音樂館聯繫，無償使用。

國立傳統藝術中心今天舉行「德音十方．和韻傳世」賴德和著作財產讓與儀式，由台北木管五重奏演奏賴德和作品「閒情二章」，包括低音管演奏家徐家駒、單簧管演奏家陳威稜等音樂老夥伴一起演奏，誕生數十年，這首樂曲彷彿時空膠囊，保留了樸實的時代之感，依舊耐聽。傳藝中心也致贈感謝牌，感謝賴德和對台灣音樂文化的無私奉獻。

賴德和儀式之前接受中央社記者專訪時表示，對於自己是第1個捐出著作財產權的作曲家，賴德和表示這是回到作曲家的初心，「我的音樂，其實是我拿我整個命去換來的，我希望我的音樂可以流傳，被後世演奏、研究，我不希望未來有人想要演奏，但卻找不到代理人；我只是要減少這種困擾紛擾。」

賴德和表示，民國108年他已將部分樂譜手稿捐贈給台灣音樂館，接下來也會將108年以後創作的所有作品一併捐贈給館方。賴德和說，未來只要支付基本的行政管理費用，就能夠演出他的作品。

傳藝中心主任陳悅宜表示，賴德和著作財產讓與台灣音樂館，對傳藝中心來說是一項創舉，「老師的作品對我們來說是珍寶，我們會妥善保存，數位化、策劃展演活動加以推廣。更重要的是，我們希望每一代人都能聽見賴老師的音樂，讓他的音樂生命無限延伸。」

今天之前，賴德和仍用手寫樂譜，樂作完成後則用電腦打譜整理整齊，「年歲漸長，可以感受到一天比一天衰老。過去還在創作時我只能利用白天有太陽的時候寫，就連用燈光我都會不舒服。」賴德和說，現在的自己已經寫不出可以超越自己的新東西，「與其這樣，不如就此封筆，好好看書，好好過生活。」

賴德和深信，台灣音樂館會有能力處理樂譜相關整理、保存、演奏與研究工作，雖然台灣音樂館在文化部組織位階不高，「但我深信社會是會慢慢進步的，等到社會更成熟的那一天，就會知道台灣音樂館為台灣保留台灣聲音的價值。我也相信，音樂館會把我的樂譜做妥善的保存與使用。」