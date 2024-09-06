社子島大火 周邊學校暫停戶外活動出教室戴口罩

台北市社子島今天下午發生火警，持續搶救中；北市表示受風向影響，已通報周邊學校暫停所有戶外活動，學生走出教室需佩戴口罩；鄰近士林測站空品狀況仍屬良好等級。

台北市社子島今天下午發生火警，警消趕赴現場發現起為鐵皮工廠草坪起火，火勢延燒導致工廠內甲醇燃燒，工廠內無人，火勢濃煙將影響士林、北投及新北市五股、八里區。

北市府後續更新，由於工廠囤積物品均屬易（助）燃物，現場火勢狀況仍持續搶救中。救災能量已增至指揮車6輛、消防車30輛、救護車4輛、人員116名；新北市也支援消防車2輛，人員5名；另基於安全考量，士林區延平北路八段2巷151弄11至83號一帶計37戶，台電先予停電。

受到風向影響，教育局已通報周邊學校暫停所有戶外活動，學生走出教室需佩戴口罩。環保局也透過臉書提醒下風處的社子島及關渡平原附近民眾注意防護；目前鄰近士林測站空品狀況仍屬良好等級。