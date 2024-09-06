慈大、慈科大合校今揭牌 劉怡均接首任校長推三大力願景

花蓮慈濟科技大學與慈濟大學上月1日合校，原慈濟大學校長劉怡均成為合校後第一任校長，今天舉辦就職暨合校揭牌典禮。劉怡均表示，新慈大有5個學院、1所博雅天空書院，共5600名學生，將以「擴展全球影響力、發展人文科技力、培植慈悲喜捨大善力」為願景，推動校務發展。

為了解決東部護理和醫事人力不足的問題，證嚴法師於1989年9月17日創辦慈濟護專，從起初107名新生，陸續茁壯，後來又改制慈濟技術學院、慈濟科大，35年來培育超過1萬8000名學生，超過6成5是護理科系，今年8月1日與慈濟大學合併，成為慈大建國校區。

新任校長就職暨合校典禮原本8月1日舉行，因颱風來襲中斷鐵公路交通，延至今天上午在花蓮慈濟靜思堂辦理，中研院長廖俊智等多位貴賓到場祝賀。慈濟大學創辦人證嚴法師未到場，但在精舍全程觀看直播，也透過影片分享她對教育志業的理念。

慈濟教育志業執行長王本榮說，慈濟大學、慈濟科大加起來已培育近4萬名畢業生，包括2萬4000名醫護專才，結合慈濟醫學中心，翻轉台灣東西醫療嚴重失衡的情形，在少子化、科技化的時代，合校目的要建構更優質、更有競爭力的大學。

校長劉怡均接過新任校長印信，表示9月起， 慈濟大學將有附屬中小學、包含幼兒園、五專、二技、四技、大學部、碩士班、博士班及終身學習等完全的入學管道及全齡教育，將以各學制無差別的優質教學，促成不同年紀、背景、種族、宗教的學生形成學習共同體，一起成長。