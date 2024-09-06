影／中部地區AI產學聯盟 清水高中與3所大學和業界締約

教育部日前宣布成立大學AI聯盟，台中市立清水高中今年奉准設立人工智慧實驗班，為豐富學生AI學習資源和實作，清中今天與合盈光電科技公司、國立聯合大學、國立台中教育大學及中山醫學大學締結「中部地區AI產學聯盟合作備忘錄」，今天在清水高中的清水講堂辦理合作締約儀式。

合盈光電公司董事長許玄岳、聯合大學校長侯帝光、台中教育大學副校長黃寶園、中山醫學大學副校長林俊哲及清水高中校長蕭建華簽署，也邀請台中市政府教育局副局長王淑懿長到場見證。

教育局副局長王淑懿表示，在AI快速發展的新時代，為了替孩子打造適性學習的環境，教育局持續投入軟硬體設施，並支持各校進行教師增能培訓及發展教師社群，也積極協助學校取得「Google Reference School」國際認證肯定；她說中部AI產學聯盟，可幫助師生獲得精準且快速的學習。

今天簽署的合作備忘錄內容重點有，提供高中生AI入門課程及專案實作、辦理教師工作坊、產業參觀與實作練習等，未來合作單位規劃每兩個月召開一次會議，討論進度並調整合作方向。這次的合作將加強高中的AI教育基礎、增進AI產業界與學校端的連結，還將為中部地區培養更多具備競爭力的AI科技人才。

國立聯合大學校長侯帝光表示，該校在聯盟中可提供師資團隊和課程，他說學校與產業間的合作是培育新世代科技人才的重要途徑，該校很高興能夠參與這次的AI產學聯盟，為中部地區的學生提供更多的學習機會。

清水高中校長蕭建華表示，這次合作機制將幫助學生得到更多學習和發展機會，他說清水高中本學年核定設置AI實驗班，產學合作將加強該校AI教育的基礎建設，為學生提供接觸產業的機會，培養他們在AI領域的實踐能力。

合盈光電董事長許玄岳表示，機械人只是AI的一部分，AI運用範圍廣，雲端運算、邊緣運算和伺服器都需數據為基礎，希望通過這次合作，能激發學生對AI的興趣，並為產業輸送優秀的科技人才。

清水高中這學期剛成立的AI實驗班學生，也參與這場產學AI攜手合作的盛會，學生王振宇及吳彥辰表示，他們國中學習程式設計和AI的運用，進而產生興趣，所以選擇AI實驗班就讀，希望未來可以在大學和產業的協助下，學得更多更廣。