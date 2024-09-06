教部推AI教育 教團籲建立倫理規範、勿操之過急

教育部近日積極推動AI教育相關政策，國教行動聯盟今天表示，AI使用仍有一些疑慮和風險，呼籲先建立明確的AI倫理框架和使用規範，勿操之過急。

國教行動聯盟發布新聞稿指出，教育部近日陸續宣布成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，整合25所大專，提供學生跨校修讀人工智慧課程；另外又推動高中AI多元選修課程、國中小「AI菁英爭霸賽」等政策或措施。

對於教育部積極推動AI教育，國教行動聯盟表示憂慮，根據聯合國教科文組織於2021年發布的AI倫理建議書，明確指出AI的危險存在於越來越多的性別及種族偏見，對隱私、尊嚴和機構組織帶來重大威脅，大規模監視造成的危險、執法中使用越來越多不可靠的AI技術等，顯示AI的使用仍存有一些疑慮和風險。

另外，國教盟認為，競爭性AI競賽的推動，若無有效監管，可能導致不健康的競爭氛圍，學生為了取勝或許會跨越道德底線，這反而會為未來的犯罪行為提供溫床，應重視這些競爭帶來的長期隱患，防止良性競爭演變成惡性競爭，例如幾年前發生的「小玉Deepfake換臉事件」，就是藉由AI技術來傳播色情、侵害人格尊嚴。

國教盟也呼籲，在推動AI教育前，應將拒絕偏見歧視、防止犯罪、提高學習動機等作為優先考量，而非僅僅追求科技創新，並建議制定明確的AI倫理框架與使用規範，以保障學生在使用AI時不逾越界限。