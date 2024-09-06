友善校園週宣導拒兒少性剝削 助學生自我保護

教師是許多人夢想中的職業，但工作中難免會遇到不順心的事。一名男網友發文抱怨，他在教職擔任行政職缺，遇到不少失去理智的家長、「不懂尊重」的同事，讓他忍不住抱怨：「我還是很有熱忱，希望能汰換掉不懂地跟上時代的老老師」。

2024-09-06 11:20