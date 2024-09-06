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友善校園週宣導拒兒少性剝削 助學生自我保護

中央社／ 台北6日電

為建立學生自我保護觀念，教育部113學年第1學期友善校園週以「拒絕兒少性剝削-不拍、不傳、不留、要求助」為宣導主題，希望培養學生危機意識，遠離兒少性剝削陷阱。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，近年來非法網站對兒少性剝削事件引起社會高度關注，這學期友善校園週以拒絕兒少性剝削為宣導主題，並運用多元宣導、正式或非正式課程，提供包含性影像處理中心、私ME專線（02-66057373）等求助管道的資訊給學生。

台南市立人國小邀請在地表演團體「葦恩咖啡」配合宣導主題進行相聲表演，副市長葉澤山、教育局長鄭新輝等人也與師生共同宣示拒絕兒少性剝削，期望宣導與落實數位、網路性別暴力「5不4要」原則，「不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害」，「要告訴師長，要截圖存證，要記得報警，要檢舉對方」，以強化維護兒少權益。

嘉義女中為提升「友善校園週」的宣導效果，與嘉義市政府警察局攜手合作，邀請身高200公分的「警察大白熊」擔任校園友善大使，並邀請學生以手機掃描QRCODE，參與AR實境互動遊戲及線上即時搶答，宣導「拒絕兒少性剝削-不拍、不傳、不留、要求助」的重要性。

國教署提到，友善校園週還包含「加強校園霸凌防制宣導」、「強化校園安全防護措施」、「尊重多元文化理念」、「防制學生藥物濫用」及「防治數位/網路性別暴力」等11項重要議題，希望藉由全國高中以下學校校長對師生宣導，持續營造友善校園學習環境。

嘉義 性剝削 校園安全

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