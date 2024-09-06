友善校園週宣導拒兒少性剝削 助學生自我保護
為建立學生自我保護觀念，教育部113學年第1學期友善校園週以「拒絕兒少性剝削-不拍、不傳、不留、要求助」為宣導主題，希望培養學生危機意識，遠離兒少性剝削陷阱。
教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，近年來非法網站對兒少性剝削事件引起社會高度關注，這學期友善校園週以拒絕兒少性剝削為宣導主題，並運用多元宣導、正式或非正式課程，提供包含性影像處理中心、私ME專線（02-66057373）等求助管道的資訊給學生。
台南市立人國小邀請在地表演團體「葦恩咖啡」配合宣導主題進行相聲表演，副市長葉澤山、教育局長鄭新輝等人也與師生共同宣示拒絕兒少性剝削，期望宣導與落實數位、網路性別暴力「5不4要」原則，「不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害」，「要告訴師長，要截圖存證，要記得報警，要檢舉對方」，以強化維護兒少權益。
嘉義女中為提升「友善校園週」的宣導效果，與嘉義市政府警察局攜手合作，邀請身高200公分的「警察大白熊」擔任校園友善大使，並邀請學生以手機掃描QRCODE，參與AR實境互動遊戲及線上即時搶答，宣導「拒絕兒少性剝削-不拍、不傳、不留、要求助」的重要性。
國教署提到，友善校園週還包含「加強校園霸凌防制宣導」、「強化校園安全防護措施」、「尊重多元文化理念」、「防制學生藥物濫用」及「防治數位/網路性別暴力」等11項重要議題，希望藉由全國高中以下學校校長對師生宣導，持續營造友善校園學習環境。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言