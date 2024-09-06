教部積極推AI教育政策 教團提醒勿操之過急

教育部近日積極推動AI教育政策，包括成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（Taiwan AI College Alliance, TAICA），整合台大等25所大專校院組成「AI聯盟」，提供學生跨校修讀人工智慧課程，並將推動高中AI多元選修課程，在國中小積極推廣AI教育，辦理「AI菁英爭霸賽」等政策措施。對此，國教行動聯盟（國教盟）指出，依國際經驗AI倫理爭議從未消失，在缺乏倫理框架下的AI教育，可能讓學生暴露於偏見、歧視而不自知。

國教盟說明，聯合國教科文組織（UNESCO）於2021年發布的「AI倫理建議書」，明確指出AI的危險存在於「越來越多的性別及種族偏見，對隱私、尊嚴和機構組織帶來重大威脅，大規模監視造成的危險，以及執法中使用越來越多不可靠的AI技術。然而截至目前，未見制定一套通用的標準來解決這些問題」；而義大利政府於2023年3月也曾因ChatGPT造成個資外洩與隱私疑慮，禁止ChatGPT在義大利的使用。

國教盟憂心，競爭性AI競賽的推動，若無有效監管，可能導致不健康的競爭氛圍，學生為了取勝或許會跨越道德底線，這反而會為未來的犯罪行為提供溫床。他們呼籲，應重視這些競爭帶來的長期隱患，防止良性競爭演變成惡性競爭，如幾年前發生的「小玉Deepfake換臉事件」，藉由AI技術傳播色情、侵害人格尊嚴，就是例證。

針對「城鄉差距」的討論，國教盟認為，問題並不僅是資源落差，真正的挑戰在於學生的學習動機，同樣在城市中的許多孩子也有缺乏學習動機的問題，因此，城鄉差距的定義應該從以資源為主轉變為以學生動機為核心。國教盟提醒，教育是人的工作，我們應思考如何透過良好的師生互動，引導、激勵孩子的學習動機，而非僅僅提供數位資源。如果學生缺乏學習動力，無論提供多少AI學習工具，教育仍然無法發揮應有的作用。

國教盟呼籲教育部在推動AI教育的同時，應將拒絕偏見歧視、防止犯罪、提高學習動機作為優先考量，而非僅僅追求科技創新，建議教育部應優先制定明確的AI倫理框架與使用規範，以保障學生在使用AI時不越界。