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考題黑成一片怪行政…他嘆「老老師」該淘汰 網勸別忍：資歷不等於能力

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男教師抱怨遇到「不懂尊重」的同事。示意圖／Ingimage
一名男教師抱怨遇到「不懂尊重」的同事。示意圖／Ingimage

教師是許多人夢想中的職業，但工作中難免會遇到不順心的事。一名男網友發文抱怨，他在教職擔任行政職缺，遇到不少失去理智的家長、「不懂尊重」的同事，讓他忍不住抱怨：「我還是很有熱忱，希望能汰換掉不懂得跟上時代的老老師」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己兩年前懷抱夢想踏入教育界，當了一年導師轉行政，深刻體會到「難處理的永遠不是事情，而是人」，特別是什麼都不會的老人、失去理智的家長，還有最可怕的是不懂尊重的同事。

原PO表示，他是教務處行政，其中一個業務跟考卷相關，還在適應期時，有一位老師出的題目圖形永遠「超黑」，跟老師反映後，他回覆：「是你們影印機的問題，不能因為圖形懷疑老師出題的專業」，讓原PO無奈嘆訴：「身為老師連基本的資訊能力都沒有，Ｗord圖片格式都不會調？」

原PO透露，有次老師來教務處抱怨：「高二一起參加這次考試，範圍多考了一冊，沒教怎麼可以考，這是教育行政的問題」，但原PO其實早就有提前告知要考，當作學生提前感受學測類型，並回覆說這是老師開會決議的結果，未來會再留意，但老師卻說：「不是再留意！是不應該發生！我先跟你這個組長講，沒改善我就跟你們主任講！」原PO表示還好他修養好，「沒拍桌罵回去」。

原PO最後坦言，他還是很有熱忱，多數前輩都還是很棒，春風化雨數十年值得敬佩，但還是希望能汰換掉「跟不上時代」的老老師，祝老師們繼續順利下去。

此文一出，不少網友認為資歷不等於能力，「認真覺得『資歷等於能力』這句話不對，看到超多待很多年，能力是零的生鏽老師」、「根本一大堆不適任教師，重點倚老賣老，還一副自以為是真的超不爽」、「我這幼兒園園主任也是食古不化，一直堅持用上個世紀的教法，導致很多家長對她不滿」、「超討厭待久待出優越感的老同事，超煩」。

也有網友認為原PO沒必要一直忍耐，「不懂你為啥要忍，大家都是正式老師是同事，不是他的學生」、「雖然年輕，但畢竟都是正式老師，平起平坐的同事，只要行正坐直，沒必要被年資框架！一直隱忍久了讓人覺得好欺負」。

教師

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