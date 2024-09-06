公幼特教課留師生比高 全教產籲制度化

教育部推動公幼平價課後留園，吸引不少學童參加，不過全國教育產業總工會指出，近期接獲台中、高雄、桃園等縣市的公幼老師反映，指學前特教班平日師生比為一比四，但課後留園師生比卻高達一比十五，無視幼兒照顧品質，也讓幼教師不堪負荷。

目前各公幼學前特教班平日師生比為一比四，也就是兩位特教老師，配置八位學前特殊教育幼兒，這些學生以評估過之中重度特教幼兒為主。

全教產表示，有不少公幼老師反映，課留師生比沒比照平日上課規定，影響照顧品質，雖有家長向地方教育局反映，但教育局卻僅回覆，照顧人力配置將另案研議。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，學前特教師平日教學就已經壓力很大，課後留園、寒暑假更無法喘息，再加上特教助理員時薪僅一八三元，非常難找人，有園所八月的教助員，直到七月底都還招不到，呼籲比照台北市做法，讓課後留園的師生比制度化。

桃園市教育局回應，課後留園的服務屬使用者付費，雖政府有部分補助，但師生比降低，家長負擔會增加，將綜合評估；如有特殊幼兒，可酌減班級人數，並評估增加教師助理員，費用由中央、地方補助。

台中市教育局表示，針對特教生延長照顧服務，依不同需求可申請特教助理員，將全力配合。高雄市教育局強調，特教幼兒課後照顧師生比在一比二至一比三左右，一般生課後照顧班才會出現一比十五現象。