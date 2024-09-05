公幼平價課留師生比高 全教產：無視照顧品質

教育部推動公幼平價課後留園，吸引不少學童參加。全國教育產業總工會指出，近期接獲多個縣市的公幼老師指出，學前特教班平日師生比為1比4，但是課後留園師生比卻高達1:15，無視幼兒照顧品質。

全教產表示，目前各公幼學前特教班平日師生比為1比4，也就是2位特教老師，配置8位學前特殊教育幼兒，這些學生以評估過之中重度特教幼兒為主。

教育部今年起推動平價課後留園，參與學生大幅增加，但課留的品質卻大受質疑。全教產表示，已經接獲公幼老師指出，課留師生比不比照平日上課規定，影響照顧品質，也讓幼教師不堪負荷。目前接獲台中、高雄、桃園的公幼園所都有此狀況。

該會也提到已有家長向地方教育局反映課後留園的照顧品質堪慮問題，但教育局卻僅回覆，照顧人力配置將另案研議。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，目前只有台北市訂定公立幼兒園集中式特殊幼兒課後留園專班實施計畫，保障學前特教班課後留園的師生比。

林碩杰說，學前特教師平日教學就已經壓力很大，課後留園、寒暑假更沒辦法喘息，再加上特教助理員目前時薪仍只有183元，非常難找人，有的園所8月的教助員直到7月底都還招不到，呼籲其他縣市比照台北市做法，課後留園的師生比制度化，才能讓幼兒獲得更好的照顧品質。