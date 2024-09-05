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華語文測驗證書防偽 新增QR code查核

中央社／ 記者許秩維台北5日電

華測會今天宣布，華語文能力測驗（TOCFL）自今年9月起國內外考試所核發的證書，將全面新增查核驗證的QR code，以確保證書真實性與權威性，防止偽造證書被誤信或誤用。

國家華語測驗推動工作委員會發布新聞稿指出，華測會一直致力於提供公正、準確的測驗服務，並不斷強化證書的防偽措施；今年9月起新增QR code查核驗證功能，希望能有效打擊偽造行為，進一步提升各界對TOCFL證書的信任。

華測會提到，這項新措施旨在提升證書的可信度，保護持證者的合法權益，並確保採認單位能便捷地核實證書真偽；採認單位只須掃描證書字號下方的QRcode，即可連結至查驗頁面，輸入證書字號與持證者的出生日期，便能顯示持證者的成績與通過等級資訊，進行真偽查核。

華測會也建議所有證書採認單位，包括學校、企業和政府機構，可積極運用此查驗功能，以確保證書的真實性；若採認單位未經查核便接受偽造證書，可能導致決策失誤，錄取或升遷不適當人選，損害符合資格申請者的權益。

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