拳后林郁婷 擔任反霸凌大使

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運期間遭受「國際級」性別霸凌，仍頂住壓力奪金，教育部昨天聘請她擔任反霸凌公益大使，部長鄭英耀稱讚她是生命鬥士，面對國際上不實指控時仍能穩住外在干擾，把獎牌帶回台灣。林郁婷說，台灣有這麼多人支持她，也是她堅持到底的原因。

巴黎奧運期間，國際拳擊總會及「哈利波特」作者Ｊ.Ｋ.羅琳抹黑林郁婷性別身分，但她仍頂住輿論、在女子五十七公斤級拳擊賽事中奪金。

鄭英耀稱讚林郁婷是生命鬥士，不僅築夢踏實，接受扎實訓練、自我挑戰，在面對國際上的不實指控時也能夠正向思考，穩住所有外在干擾，把奧運金牌帶回台灣。他非常感謝郁婷願意擔任反霸凌公益大使，讓年輕人了解，在學校面對外在壓力、挑戰、攻擊的時候，要用更健康的心理，化挑戰為學習或成長的力量。

「心智如果不夠強大，我應該也沒有辦法站在這裡」林郁婷說，霸凌事件無處不在，在校園、職場甚至家庭都會出現，希望可以藉由自己的親身體悟，讓世人知道這件事情是不對的，讓事件能夠減少。教育部表示，期待透過台灣女兒的力量，促使更多學校積極防治霸凌，讓每個學生都能在安全、友善的環境中學習和成長。