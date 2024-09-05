「權益受損的是孩子們」 竹苗區家長籲中央出手解決

竹、苗區免試入學採計國中教育會考積分表決會議昨協商無果未表決，家長認為「權益受損的不是大人，而是這些沒有辦法參與會議的國中孩子們」，希望之後協商過程與結果都應以孩子為重，呼籲三縣市再坐下來談，或由中央出手解決。

新竹縣各級學校家長協會理事長葉信輝對會議結果感到可惜，他說，新竹縣在今年提出五級分加積點制，已經是從苗栗縣堅持的三級分制，以及新竹市主張的七級分制的折衷辦法，既不會對苗栗縣傷害太大，也不會對新竹市影響太深，且新竹縣兼顧都市及偏鄉特性，折衷方案才是最佳解。

「中央應該是時候出手了」，他呼籲，中央不應該再讓三縣市政府各執己見相持不下，或者竹竹苗三縣市首長應該直接利用縣市高峰會的機會，直接由縣市首長層級面對面協商，否則國中會考計分爭議只會繼續上演。

苗栗縣家長協會理事長邱春彬認為，在苗栗縣內的討論中，其實已有「三級制」應略做調整的共識，所以這次比照中投區模式，提出三級制加七積點的比序方案，較能針對舊制不公平的區塊修改，三縣市其實可以有很多的討論空間，能共用一把好的「尺」，大家心平氣和來接受和面對，家長不要計較什麼制度，不論學校、家庭或學生自己一起努力，共同來提升苗栗學子的學力。

大新竹高中就學權益自救會家長代表林志潔表示，偏鄉弱勢一定要支持，但若以扶持偏鄉弱勢為理由，堅持不調整積分制，完全沒有正當性。每延後一年就是一整屆的學生和家長在受苦，三縣市的首長如果連這樣急迫和攸關教育權利重大事件，都無法達成共識，會令人對竹竹苗一體同命的各項議題達成共識感到悲觀。