聽新聞
test
0:00 / 0:00

「權益受損的是孩子們」 竹苗區家長籲中央出手解決

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨胡蓬生／新竹報導

竹、苗區免試入學採計國中教育會考積分表決會議昨協商無果未表決，家長認為「權益受損的不是大人，而是這些沒有辦法參與會議的國中孩子們」，希望之後協商過程與結果都應以孩子為重，呼籲三縣市再坐下來談，或由中央出手解決。

新竹縣各級學校家長協會理事長葉信輝對會議結果感到可惜，他說，新竹縣在今年提出五級分加積點制，已經是從苗栗縣堅持的三級分制，以及新竹市主張的七級分制的折衷辦法，既不會對苗栗縣傷害太大，也不會對新竹市影響太深，且新竹縣兼顧都市及偏鄉特性，折衷方案才是最佳解。

「中央應該是時候出手了」，他呼籲，中央不應該再讓三縣市政府各執己見相持不下，或者竹竹苗三縣市首長應該直接利用縣市高峰會的機會，直接由縣市首長層級面對面協商，否則國中會考計分爭議只會繼續上演。

苗栗縣家長協會理事長邱春彬認為，在苗栗縣內的討論中，其實已有「三級制」應略做調整的共識，所以這次比照中投區模式，提出三級制加七積點的比序方案，較能針對舊制不公平的區塊修改，三縣市其實可以有很多的討論空間，能共用一把好的「尺」，大家心平氣和來接受和面對，家長不要計較什麼制度，不論學校、家庭或學生自己一起努力，共同來提升苗栗學子的學力。

大新竹高中就學權益自救會家長代表林志潔表示，偏鄉弱勢一定要支持，但若以扶持偏鄉弱勢為理由，堅持不調整積分制，完全沒有正當性。每延後一年就是一整屆的學生和家長在受苦，三縣市的首長如果連這樣急迫和攸關教育權利重大事件，都無法達成共識，會令人對竹竹苗一體同命的各項議題達成共識感到悲觀。

偏鄉 新竹 苗栗縣

延伸閱讀

竹苗區國中會考制度暫不改 新竹家長失望：孩子沒容錯空間

協商破局！竹苗區國中會考積分暫不調整 3縣市各執立場

竹苗國中會考制度今將表決 新竹市態度堅決不讓步

多錯1題沒第一志願可讀 竹竹苗5267人連署要求會考計分改制

相關新聞

竹苗區國中會考制度暫不改 新竹家長失望：孩子沒容錯空間

竹苗區免試入學採計國中教育會考積分表決會議今協商無果未表決，不少新竹家長聽聞計分制度仍不改，表達強烈不滿，認為現行3級分...

拳后林郁婷 擔任反霸凌大使

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運期間遭受「國際級」性別霸凌，仍頂住壓力奪金，教育部昨天聘請她擔任反霸凌公益大使，部長鄭英耀稱...

協商破局！竹苗區國中會考積分暫不調整 3縣市各執立場

竹苗區免試入學採計國中教育會考積分是否調整今天由新竹縣市及苗栗縣3縣市的代表出席希望討論出共識並表決，無奈今天未有決議，...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

竹苗區國中會考 114年度不調整積分制

竹、苗區免試入學採計國中教育會考積分是否調整，昨天下午由新竹縣市及苗栗縣的教育單位及家長團體代表出席，希望討論出共識，無...

「權益受損的是孩子們」 竹苗區家長籲中央出手解決

竹、苗區免試入學採計國中教育會考積分表決會議昨協商無果未表決，家長認為「權益受損的不是大人，而是這些沒有辦法參與會議的國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。