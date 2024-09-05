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竹苗區國中會考 114年度不調整積分制

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨胡蓬生／新竹報導
竹苗區免試入學採計國中教育會考積分表決會議4日協商無果未表決。圖為國中會考示意圖。圖／聯合報系資料照片
竹苗區免試入學採計國中教育會考積分表決會議4日協商無果未表決。圖為國中會考示意圖。圖／聯合報系資料照片

竹、苗區免試入學採計國中教育會考積分是否調整，昨天下午由新竹縣市及苗栗縣的教育單位及家長團體代表出席，希望討論出共識，無奈三縣市各持己見，未做出決議就散會，下周將再召開一次會議，不過，確定明年一一四學年度積分採計制度「不予調整」；三縣市教育處都同意好好協商討論，提出符合公平正義的免試入學比序方案。

竹苗三縣市因城鄉差距大，高分群學生高度集中在市區，竹北單一所國中五A人數就比整個苗栗縣要多，大量同分的學生要擠進少數高中窄門，使得新竹家長認為現行會考三級分制度沒有鑑別度，且計分制度不公，一旦錯失一個A就無緣理想學校，出現「高分低就」的情況，甚至被迫遠赴其他縣市就學，因此要求改計分方式。

據了解，昨天會議上，三縣市十分堅持自己的立場，但也都願意釋出善意，希望至少能先從一小步改變做起，但各方對於應採哪個方案仍沒有共識，尤其苗栗縣仍認為對苗栗縣學生衝擊太大，三方討論時，各自以自身提出的方案利弊說服另外兩方。

會議表決原定是縣市各一票，不過因各執立場，最終卻沒有結論，因此無法表決就散會。會議上，出席代表認為各方案上還有數據需要再確認，因此先以明年一一四學年度不調整作決議，至於是否調整計分制度，下周預期會有更明確方向。

竹苗區高級中等學校入學推動工作小組聲明指出，新竹縣提出五級分加七積點制、苗栗縣支持三級分加七積點制、新竹市主張七級分制，「三縣市支持立場不同，但已有共識」，願意就現行制度進行改變與調整，為求慎重及研擬最適切的修正方案，無論制度如何調整，為保障目前國三學生升學權益，入推會共識一一四學年度國中教育會考積分採計制度將不予調整。

新竹市教育處表示，目前三縣市已有共識，願意就現行制度改變與調整，朝符合公平正義的免試入學比序方案前進。新竹縣教育局表示，新竹縣作為此次討論主政縣市，無論是哪個縣市所提出方案，都希望三縣市能好好協商討論，以凝聚出最佳共識，並尊重彼此共同的決議。

苗栗縣教育處表示，縣府將持續與新竹縣市研議最適切的修正方案，尋求盡可能滿足各方學生需求與家長期望，又能符合公平正義的免試入學比序方案。

國中教育會考 新竹 苗栗縣

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