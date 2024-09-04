影／林郁婷擔任教育部反霸凌公益大使

拳擊金牌國手林郁婷在本屆巴黎奧運飽受性別質疑，最終頂住壓力拿下金牌。教育部長鄭英耀今天聘請林郁婷擔任教育部反霸凌公益大使，盛讚林郁婷面對壓力與霸凌的心智夠強大，讓校園及社會都能更關注反霸凌的重要性。

林郁婷表示在巴黎發生這麼多事情的時候，都不知道台灣有這麼多人支持我，謝謝曾自強一路來的支持，讓我的心智夠強大可以度過風風雨雨，接下反霸凌大使的身分，可以藉由自己的親身經歷與體悟，讓社會可以知道什麼是霸凌，也能減少霸凌事件的發生。