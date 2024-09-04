快訊

柯文哲無保請回被撤 民眾黨回應了

金管會將建立房貸流量控管機制 要求銀行優先承作這3類案件

今夜暫休兵！柯文哲第2度羈押庭換「他」審 預計明天開庭

影／林郁婷擔任教育部反霸凌公益大使

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
教育部今天聘請拳擊金牌國手林郁婷擔任教育部反霸凌公益大使，盼以親身經歷讓校園及社會都能更關注反霸凌的重要性。記者潘俊宏／攝影
教育部今天聘請拳擊金牌國手林郁婷擔任教育部反霸凌公益大使，盼以親身經歷讓校園及社會都能更關注反霸凌的重要性。記者潘俊宏／攝影

拳擊金牌國手林郁婷在本屆巴黎奧運飽受性別質疑，最終頂住壓力拿下金牌。教育部長鄭英耀今天聘請林郁婷擔任教育部反霸凌公益大使，盛讚林郁婷面對壓力與霸凌的心智夠強大，讓校園及社會都能更關注反霸凌的重要性。

林郁婷表示在巴黎發生這麼多事情的時候，都不知道台灣有這麼多人支持我，謝謝曾自強一路來的支持，讓我的心智夠強大可以度過風風雨雨，接下反霸凌大使的身分，可以藉由自己的親身經歷與體悟，讓社會可以知道什麼是霸凌，也能減少霸凌事件的發生。

鄭英耀部長表示，在奧運期間發生的霸凌事件及網路攻擊，讓我們更加認識到反霸凌的重要性，郁婷選手以她的成就和勇氣投身反霸凌工作，我們非常榮幸能夠邀請她擔任公益大使教育部致力於推動防制校園霸凌的工作，教育部為推動宣導工作規劃每學期開學第一週為友善校園週，宣導校園霸凌防制、性別平等教育、人權教育、品德教育等各項議題。

教育部長鄭英耀（左）今天聘請拳擊金牌國手林郁婷（中）擔任教育部反霸凌公益大使，盛讚林郁婷面對壓力與霸凌的心智夠強大，讓校園及社會都能更關注反霸凌的重要性。記者潘俊宏／攝影
教育部長鄭英耀（左）今天聘請拳擊金牌國手林郁婷（中）擔任教育部反霸凌公益大使，盛讚林郁婷面對壓力與霸凌的心智夠強大，讓校園及社會都能更關注反霸凌的重要性。記者潘俊宏／攝影
教育部長鄭英耀（左）今天聘請拳擊金牌國手林郁婷（中）擔任教育部反霸凌公益大使，盛讚林郁婷面對壓力與霸凌的心智夠強大，讓校園及社會都能更關注反霸凌的重要性。記者潘俊宏／攝影
教育部長鄭英耀（左）今天聘請拳擊金牌國手林郁婷（中）擔任教育部反霸凌公益大使，盛讚林郁婷面對壓力與霸凌的心智夠強大，讓校園及社會都能更關注反霸凌的重要性。記者潘俊宏／攝影
教育部長鄭英耀（左）今天聘請拳擊金牌國手林郁婷（右）擔任教育部反霸凌公益大使，盛讚林郁婷面對壓力與霸凌的心智夠強大，讓校園及社會都能更關注反霸凌的重要性。記者潘俊宏／攝影
教育部長鄭英耀（左）今天聘請拳擊金牌國手林郁婷（右）擔任教育部反霸凌公益大使，盛讚林郁婷面對壓力與霸凌的心智夠強大，讓校園及社會都能更關注反霸凌的重要性。記者潘俊宏／攝影

巴黎奧運 校園 霸凌

延伸閱讀

「台灣拳后」林郁婷任教育部反霸凌大使 鄭英耀讚：生命鬥士

拳擊／巴黎奧運拳手到台南 林郁婷等人與粉絲相見歡

拳擊／林郁婷、吳詩儀互換量級？柯文明抱持開放態度

李洋讚嘆「新搭檔連睡覺都這麼帥」拍照技術再獲網友好評

相關新聞

竹苗區國中會考制度暫不改 新竹家長失望：孩子沒容錯空間

竹苗區免試入學採計國中教育會考積分表決會議今協商無果未表決，不少新竹家長聽聞計分制度仍不改，表達強烈不滿，認為現行3級分...

協商破局！竹苗區國中會考積分暫不調整 3縣市各執立場

竹苗區免試入學採計國中教育會考積分是否調整今天由新竹縣市及苗栗縣3縣市的代表出席希望討論出共識並表決，無奈今天未有決議，...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

「台灣拳后」林郁婷任教育部反霸凌大使 鄭英耀讚：生命鬥士

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運期間遭受「國際級」性別霸凌，仍頂住壓力奪金，教育部今邀請她擔任反霸凌大使，部長鄭英耀稱讚她是...

竹苗會考下午決定排序計分 苗栗將比照中投模式提案

竹苗區國中會考近年引發排序計分爭議，新竹市、新竹縣及苗栗縣對現行ABC三級制「不同調」，今年竹苗區高中入學推動工作小組（...

竹苗國中會考制度今將表決 新竹市態度堅決不讓步

竹苗區國中會考計分方式3縣市今天下午將再度召開入推會表決決定結果，昨新竹縣長楊文科已表態新竹縣就是要5級分加積點制，不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。