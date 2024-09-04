影／林郁婷擔任教育部反霸凌公益大使
拳擊金牌國手林郁婷在本屆巴黎奧運飽受性別質疑，最終頂住壓力拿下金牌。教育部長鄭英耀今天聘請林郁婷擔任教育部反霸凌公益大使，盛讚林郁婷面對壓力與霸凌的心智夠強大，讓校園及社會都能更關注反霸凌的重要性。
林郁婷表示在巴黎發生這麼多事情的時候，都不知道台灣有這麼多人支持我，謝謝曾自強一路來的支持，讓我的心智夠強大可以度過風風雨雨，接下反霸凌大使的身分，可以藉由自己的親身經歷與體悟，讓社會可以知道什麼是霸凌，也能減少霸凌事件的發生。
鄭英耀部長表示，在奧運期間發生的霸凌事件及網路攻擊，讓我們更加認識到反霸凌的重要性，郁婷選手以她的成就和勇氣投身反霸凌工作，我們非常榮幸能夠邀請她擔任公益大使教育部致力於推動防制校園霸凌的工作，教育部為推動宣導工作規劃每學期開學第一週為友善校園週，宣導校園霸凌防制、性別平等教育、人權教育、品德教育等各項議題。
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