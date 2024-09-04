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「台灣拳后」林郁婷任教育部反霸凌大使 鄭英耀讚：生命鬥士

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部今日正式聘請林郁婷擔任「反霸凌公益大使」，部長鄭英耀在部務會議中頒發聘書。記者潘俊宏／攝影
教育部今日正式聘請林郁婷擔任「反霸凌公益大使」，部長鄭英耀在部務會議中頒發聘書。記者潘俊宏／攝影

「台灣拳后」林郁婷巴黎奧運期間遭受「國際級」性別霸凌，仍頂住壓力奪金，教育部今邀請她擔任反霸凌大使，部長鄭英耀稱讚她是生命鬥士，面對國際上的不實指控時能穩住外在干擾，把獎牌帶回台灣。林郁婷說，很高興受邀擔任反霸凌大使，台灣有這麼多人支持她，也是她堅持到底的原因。

巴黎奧運期間，國際拳擊總會（IBA）及「哈利波特」作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）抹黑林郁婷性別身份，但她仍頂住輿論、在女子57公斤級拳擊賽事中奪金。對此，教育部今日正式聘請她擔任「反霸凌公益大使」，在部務會議中頒發聘書。由於林郁婷這學期獲聘成為文化大學體育系助理教授級專技人員，鄭英耀也在會議中稱她「林郁婷教授」。

鄭英耀指出，林郁婷是非常優秀的運動選手，卻在今年的奧運中遭攻擊、詆毀。他讚林郁婷是生命鬥士，不僅築夢踏實，接受紮實訓練、自我挑戰，在面對國際上的不實指控時也能夠正向思考，穩住所有外在干擾，把奧運金牌帶回台灣。

鄭英耀表示，非常感謝郁婷願意擔任反霸凌公益大使，讓年輕人了解，在學校面對外在壓力、挑戰、攻擊的時候，怎麼用更健康的心理，化挑戰為學習或成長的力量。

林郁婷表示，很高興受邀成為反霸凌大使，在巴黎遇到這麼多事情，但知道台灣有這麼多人願意支持她，也是她一直堅持到底的原因，「心智如果不夠強大，我應該也沒有辦法站在這裡」。霸凌事件無處不在，在校園、職場甚至家庭都會出現，希望可以藉由自己的親身體悟，讓世人知道這件事情是不對的，事件能夠減少。

教育部表示，為推動防治校園霸凌宣導工作，規劃每學期開學第一週為友善校園週，宣導校園霸凌防治、性別平等教育、人權教育、品德教育等各項議題，113學年度宣導主題為「拒絕兒少性剝削——不拍、不傳、不留、要求助」。今年特別聘請林郁婷擔任反霸凌大使，期待透過台灣女兒的力量，促使更多學校積極防治霸凌，讓每個學生都能在安全、友善的環境中學習和成長。

巴黎奧運 教育部 林郁婷 霸凌

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